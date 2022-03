Deadpool 3, Ryan Reynolds ha confermato il ritorno di Leslie Uggams?

Abbiamo un primo indizio di conferma del ritorno di uno dei personaggi dei primi due film di Deadpool anche nel terzo: pare che si tratti di Leslie Uggams, che interpreta Blind Al , la coinquilina cieca proprio di Wade Wilson/Deadpool. L'annuncio non è ufficiale, ma lo scambio di messaggi su Twitter avvenuto un paio di giorni addietro tra Uggams e Ryan Reynolds sembra indicarlo in modo piuttosto netto - soprattutto considerando lo spirito scanzonato e "meta" sia dei due film, sia del supereroe in generale, sia di Ryan Reynolds stesso. Se volete farvi un'opinione:

Deadpool 3, o comunque si chiamerà il prossimo film del supereroe più irriverente del mondo Marvel, sarà particolarmente importante perché dovrebbe "trasferire" il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, mentre finora ha fatto parte di un universo/franchise differente, quello della Fox - in cui peraltro sono usciti anche i film degli X-Men e dei Fantastici 4. Disney ha comprato Fox già qualche anno fa ormai, e stando a indiscrezioni e dichiarazioni più o meno ufficiali i meccanismi sono già in moto da parecchio per integrare l'enorme bacino di personaggi e storie, che hanno avuto fortune alterne e recentemente hanno perso un po' di smalto, con quello già estremamente vasto di Avengers e compagnia.

Per ora non si sa moltissimo sul film, ma è vero che con il concetto di multiverso ormai sdoganato (tra What If...?, Spider-Man - Un nuovo universo, Spider-Man: No Way Home e l'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia) è a questo punto "facile" giustificare l'arrivo di qualsiasi supereroe da qualsiasi universo parallelo. È naturalmente già confermato che Reynolds riprenderà il ruolo di Deadpool - chi altri, del resto - ma per tutti gli altri personaggi rimane il punto di domanda. Saranno gli stessi che abbiamo imparato ad apprezzare o ci saranno versioni parallele - magari con attori diversi?