Oscar 2022, è di Apple il primo Miglior film di un servizio streaming

Apple entra nella storia degli Oscar: grazie al suo film CODA, diventa il primo servizio di streaming a portarsi a casa la statuetta più ambita di tutte, quella per il miglior film. Un'impresa non è mai riuscita nemmeno a Netflix, veterana e pioniera della rivoluzione streaming, nonostante abbia ricevuto almeno una nomination in quella categoria ogni anno. TV+ è arrivato sul mercato a 2019 inoltrato ed è il primo anno in cui un suo film viene nominato; CODA ha peraltro vinto in altre due categorie, convertendo quindi tutte le sue nomination in vittorie, e registra un altro record - primo Oscar a un attore sordo nella categoria Miglior attore non protagonista.

Nel complesso, Netflix ha morso poco. Il suo Il Potere del Cane aveva ricevuto ben 12 nomination, ma in ultimo ha portato a casa una sola statuetta, per quanto molto importante (Miglior regia). Disney vince qualcosa grazie a Encanto e Crudelia, Amazon rimane invece a bocca asciutta. Per Dune, infine, è stato un grande successo: ben sei le vittorie, tra cui montaggio, scenografia e colonna sonora. Di seguito l'elenco completo per categoria; i vincitori sono evidenziati in rosso e grassetto.