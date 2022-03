Siamo sempre più vicini all'uscita della serie TV di Halo: mancano appena 9 giorni. Per celebrare e mantenere alta l'attenzione degli appassionati, Paramount ha rilasciato un secondo trailer - che forse, potremmo argomentare, è un pochino migliore del precedente. C'è sempre un sacco di azione (che tra l'altro offrono più di una citazione a scene memorabili viste nella serie di videogiochi), ma si capiscono in modo un po' più chiaro le premesse della storia.

Ma per chiarire, se siete qui giusto per vedere Master Chief saltare giù da un Pelican da altezze improponibili non resterete delusi. Non si può fare a meno di notare l'assenza di Cortana, che nel primo trailer era stata criticata per... Non essere blu come nei videogiochi.

La serie televisiva di Halo, uno dei franchise più famosi di sempre e vero simbolo dell'avventura di Microsoft nel mondo dei videogiochi, è in gestazione da tantissimo tempo. La produzione definitiva è iniziata concretamente nel 2020, ma i primi passi risalgono addirittura al 2015, per mano di Steven Spielberg. Paramount sta scommettendo molto sul progetto, e ha già confermato che ne produrrà una seconda stagione. Secondo indiscrezioni, i costi di produzione della prima stagione hanno superato i 200 milioni di dollari.

La prima stagione sarà composta di 9 episodi (inizialmente ne erano previsti 10). Negli Stati Uniti andrà in onda su Paramount Plus: i primi due episodi saranno disponibili da subito, il 24 marzo, i successivi arriveranno con cadenza settimanale. In Italia la distribuzione sarà affidata a Sky e NOW: gli episodi saranno disponibili in contemporanea agli USA in inglese con sottotitoli in italiano, mentre le versioni doppiate arriveranno 4 giorni dopo.