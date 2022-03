BAFTA 2022, trionfo per Dune: 5 vittorie, ma miglior film e regia per Netflix

Oltre agli Annie, per Netflix c'è motivo di esultare anche ai BAFTA 2022: in particolare Il Potere del Cane, il western diretto da Jane Campion con Benedict Cumberbatch, ha vinto due delle categorie più prestigiose - miglior film e miglior regia. sempre per Netflix, una statuetta è andata al western atipico The Harder They Fall per il miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico. Cumberbatch, per quanto nominato, non ha vinto: la statuetta per miglior attore protagonista è andata a Will Smith, per la sua interpretazione del padre di Venus e Serena Williams in King Richard.

Il colpo migliore è comunque stato quello di Dune, il remake del mitico film sci-fi di metà Anni '80, che si è aggiudicato cinque statuette. Bella figura anche per Apple con CODA, che ha vinto nella categoria di miglior attore non protagonista (per la prima volta è andato a un attore non udente) e in quella di miglior sceneggiatura non originale. Crudelia, il film live action sulla genesi dell'antagonista della Carica dei 101, ha vinto per Disney nella categoria Miglior costume. Sempre di Disney è il miglior film di animazione, Encanto. Di seguito l'elenco completo dei vincitori: