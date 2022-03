Netflix fa strage agli Annie Awards: 19 vittorie su 31 categorie

Netflix fa incetta di premi anche nel mondo dell'animazione , grazie soprattutto a I Mitchell contro le macchine e Arcane, la serie su League of Legends: nel corso del weekend si è tenuta la cerimonia degli Annie Awards e solo quei due titoli hanno portato a casa ben 17 statuette, su 31 a disposizione in totale. Tra l'altro, entrambi hanno vinto le due statuette più importanti, ovvero miglior film e miglior contenuto televisivo, ed entrambi hanno vinto ogni categoria in cui sono stati nominati. Ma non è ancora tutto: ci sono anche due statuette per Maya and the Three, miniserie spagnola rivolta ai più giovani. Riassumendo le vittorie, quindi:

Qualche vittoria l'ha portata a casa anche Disney: per esempio con Encanto per la miglior animazione di un personaggio in un film, miglior storyboarding e miglior musica, con Shang-Chi della Marvel per la miglior animazione di un personaggio in un contesto live action, e con What If...? della Marvel per il miglior editing. Vale la pena anche segnalare la vittoria di Ratchet & Clank: Rift Apart, che abbiamo recensito la scorsa estate, per la miglior animazione di un personaggio nei videogiochi.

Netflix e Riot Games hanno già confermato la produzione di una seconda stagione di Arcane, e mentre niente è stato ancora deciso ufficialmente per I Mitchell contro le macchine il regista Mike Rianda ha già confermato che se ne sta parlando