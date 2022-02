Morto Ivan Reitman, regista di Ghostbusters

Ivan Reitman, regista e produttore, è morto sabato scorso all'età di 75 anni. Ha firmato alcune delle commedie più popolari degli anni '80, tra cui "Animal House" e "Ghostbusters". Reitman si è spento nella sua casa di Montecito (California). I figli Jason, Catherine e Caroline hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta ad Associated Press:

La nostra famiglia è in lutto per l'inaspettata perdita di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità ad innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che chi lo ha conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderà per sempre.

Reitman ha esordio nel 1971 come regista e produttore di Foxy Lady, ha prodotto Animal House (1978) - regia di John Landis e con John Belushi - ed ha contribuito a costruire il successo cinematografico di Bill Murray che ha diretto nel suo primo ruolo da protagonista in Polpette (1979) e un paio d'anni dopo il Stripes - Un plotone di svitati. Ma il nome di Reitman per molti è legato al primo Ghostbusters (1984), una miscela di commedia e horror con un cast stellare (Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Morains, Ernie Hudson) che ha incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenuto due nomination all'Oscar e creato un vero e proprio franchise che sopravvive a quasi quarant'anni di distanza.