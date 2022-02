Kraven il Cacciatore: Russel Crowe si unisce al cast del film Sony Marvel

A divulgare nuovi rumor sulla produzione è Hollywood Reporter che aggiunge anche il dettaglio sulla data di uscita: 13 gennaio 2023 . Il debutto sarebbe quindi successivo ad altre due produzioni dello Spider-Man Universe: Morbius (1 aprile 2022) e Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) atteso per il 7 ottobre 2022 negli Stati Uniti . Non ha invece ancora una data Madame Web di cui si sa solo che le riprese inizieranno nel corso del 2022 .

Il premio Oscar Russell Crowe si unisce al cast di Kraven il Cacciatore. La pellicola si colloca nello Spider-Man Universe di Sony, serie di film affiliata ma distinta dal Marvel Cinematic Universe . Per chi è entrato in contatto con il personaggio Marvel tramite i fumetti tutto è più chiaro: il personaggio di Kraven (vero nome Sergei Kravinoff) è stato creato nel 1964 da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni) ed è uno degli acerrimi nemici dell'Uomo Ragno .

Non è la prima volta che Crowe prende parte ad un film sui supereroi, al contrario ha dimostrato di passare con una certa nonchalance dal mondo DC Comics, a quello Marvel per arrivare allo Spider-Man Universe: è stato il padre di Superman (Jor-El) nell'Uomo d'Acciao ed è nel cast di Thor: Love and Thunder (in uscita l'8 luglio 2022) con il ruolo di Odino.

Kraven il Cacciatore è diretto da JC Chandor, scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, e prodotto da Avi Arad e Matt Tolmach. Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma si ipotizza che il film possa essere incentrato sulla genesi del personaggio (come il primo Venom e il già citato Morbius) e porre le basi per futuri sequel e film crossover.