Oscar 2022, ecco le nomination: c'è anche "È stata la mano di Dio" di Sorrentino

L'Academy ha svelato le nomination della 94esima edizione degli Oscar che si terrà il 27 marzo. L'Italia ha già motivo di festeggiare: "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino si è piazzato nella cinquina di lungometraggi in lizza per l'assegnazione dell'Oscar per il miglior film internazionale. L'ultima volta che l'Italia è riuscita nell'impresa risale al 2014: a compierla era stato lo stesso Sorrentino con "La grande bellezza" che riuscì poi ad aggiudicarsi la statuetta. Inalterato in questi anni il sodalizio con Toni Servillo, che ha preso parte anche all'ultimo film del regista. Sorrentino ha commentato:

Sono felicissimo di questa nomination. Per me è una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la liberà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà il futuro, Napoli e mia madre.