Dungeons & Dragons, il regista di Red Notice si occuperà della serie TV

Val la pena ricordare che la serie tratta dalla serie di giochi di ruolo di D&D, pubblicati da Wizards of the Coast, società sussidiaria di Hasbro. Lo studio televisivo indipendente eOne è stato acquisito a novembre 2020 da Hasbro e ora sta iniziando a dare forma al suo primo adattamento per il piccolo schermo dell'universo di Dungeon & Dragons. Secondo le precedenti dichiarazioni rilasciate da Michael Lombardo, presidente di eOne, l'obiettivo è rendere disponibile la serie TV all'inizio di quest'anno .

Sempre eOne si è occupata del lungometraggio su Dungeon & Dragons, prodotto e finanziato insieme a Paramount che lo distribuirà in tutto il mondo. Il titolo non è noto e non si conoscono ancora le tempistiche distributive, ma fonti autorevoli confermano che le riprese sono terminate. Il film è stato scritto e diretto e da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Il protagonista è interpretato da Chris Pine, nel cast si trovano anche Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Sophia Lillis, Justice Smith, Daisy Head e Chloe Coleman.

So deeply thrilled about this. Grew up playing the pnp version (lvl 13 lawful good paladin, holla!), enjoyed the heck outta @DDOUnlimited — learned to tell stories through (always) being the DM. Boyhood dreams do come true, ya’ll. Can’t wait to get cracking. https://t.co/ZkBXr5mkoX — Rawson Thurber (@RawsonThurber) February 1, 2022

Quando ci si avvicina a mostri sacri della cultura fantasy, come Dungeons & Dragons, il rischio che l'opera venga maltrattata nella trasposizione da un media a un altro è sempre dietro l'angolo. Nel caso specifico, per abbozzare un pronostico sul risultato finale, per ora, non si può che soppesare le qualità di chi è direttamente coinvolto nel progetto. Rawson Marshall Thurber ha vissuto gli anni '80, il periodo di massima popolarità di Dungeons & Dragons. Il regista conferma via Twitter di essere cresciuto giocando a D&D e sottolinea che essere parte del progetto vuol dire realizzare i suoi sogni d'infanzia.