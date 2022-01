Se in Italia il governo prende nuovi provvedimenti per cercare non tanto di contrastare la diffusione del virus, quanto di mitigare gli effetti della pandemia, anche nel resto del mondo il COVID-19 continua a rendere complesso il pieno ritorno alla normalità. Vale per le istituzioni ma anche per le organizzazioni private: negli Stati Uniti, ad esempio, si avvicina la stagione dei grandi eventi dedicati al mondo del cinema e dello spettacolo, che come prevedibile saranno anche quest'anno funestati da problematiche organizzative. Nelle ultime ore i Grammy Awards sono stati spostati a data da destinarsi, mentre il Sundance Film Festival è diventato un evento virtuale.

La 64a edizione dei Grammy si sarebbe dovuta tenere il prossimo 31 gennaio alla Crypto.com Arena di Los Angeles ma "a causa dell'incertezza che circonda la variante Omicron, ospitare lo show sarebbe semplicemente troppo rischioso", hanno spiegato gli organizzatori e la CBS, che lo avrebbe trasmesso. Non si tratta di un inedito visto che anche nel 2021 l'appuntamento era stato rimandato da fine gennaio alla metà di marzo, cambiando sede e scegliendo il Los Angeles Convention Center per avere un po' di spazio extra per gli ospiti. Per il momento non ci sono comunque certezze sulla nuova data dell'edizione 2022.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022

Per quanto riguarda il Sundance Film Festival, invece, il piano B era evidentemente già stato considerato dato che l'evento si terrà tra pochissimi giorni, dal 20 al 30 gennaio, e la scelta di trasformarlo in un appuntamento online ricalca quella dello scorso anno. Probabilmente l'organizzazione ha aspettato fino all'ultimo per capire che piega avrebbero preso le cose e poi, con l'aumento dei contagi, optato per la soluzione più sicura. Bisogna considerare che il Sundance si tiene a Park City e a Odgen, in Utah, due città che insieme non raggiungono i 100.000 abitanti e che quando arriva il festival devono accogliere oltre 110.000 visitatori. Una sfida organizzativa notevole considerando l'attuale situazione.

L'impressione generale è che nei prossimi mesi Grammy e Sundance non saranno i soli a dover cambiare i piani originali, mentre proprio in questi giorni si sta tenendo il CES 2022 che nonostante le difficoltà e numerose defezioni, ha comunque scelto di tenere duro e ospitare un'edizione fisica della fiera.