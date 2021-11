Ms. Marvel, Transformers e Star Trek in ritardo: nuove date da Disney e Paramount

Brutte notizie per gli appassionati di film e serie TV a base di robot, navi spaziali e supereroi. Tre produzioni, una Disney e due Paramount, subiranno ritardi più meno rilevanti rispetto a quanto originariamente pianificato. Si tratta della serie TV su Ms. Marvel e dei prossimi capitoli dei franchise di Transformer e Star Trek.

MS. MARVEL SI SPOSTA ALL'AUTUNNO 2022

Ms. Marvel, serie incentrata sull'omonimo personaggio Marvel - alias Kamala Khan - non vedrà la luce entro fine anno, come prospettato l'estate scorsa, né nei primi mesi del prossimo: Christine McCarthy, CFO di Disney, commentando i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, ha confermato che il rilascio avverrà nell'autunno 2022. Non sono emersi ulteriori dettagli sul contenuto della narrazione, mentre si sa già chi interpreterà la superoina, Iman Vellani.



Ms. Marvel / Kamala Khan è un personaggio relativamente recente del mondo Marvel, la sua apparizione nei fumetti della Casa delle Idee risale alla fine del 2013. Ben più datata (1977) è invece quella della Ms. Marvel il cui alter ego è Carol Danvers. Non è chiaro come e se i rapporti tra le due Ms. Marvel verranno trattati nel corso della serie di Disney+. Gli appassionati di lunga data dei supereroi Marvel apprezzeranno i super poteri che ricordano quelli di una storica icona del marchio, Mr. Fantastic. Nel frattempo, i fan possono consolarsi prendendo il controllo di Kamala Khan nel videogioco Marvel's Avengers, disponibile da più di un anno per le principali piattaforme.

Disney non ha specificato le ragioni del ritardo, ma bisogna tenere conto che in questi mesi la pandemia ha determinato molti problemi alle produzioni cinematografiche e televisive, con ritardi particolarmente evidenti nei contenuti concatenati come sono quelli Marvel - si vedano i molteplici slittamenti delle uscite pianificate per il prossimo anno.

TRASFORMERS E STAR TREK: SINO A 1 ANNO DI RITARDO

Si cambia casa cinematografica, ma non cambia il risultato: Paramount sta ritardando l'uscita di due dei suoi film più attesi, Transformers: Rise of the Beasts e il prossimo capitolo di Star Trek. Il primo era stato originariamente pianificato per debuttare il 24 giugno 2022 ma arriverà nella sale cinematografiche solo il 9 giugno 2023, accumulando quindi poco meno di un anno di ritardo.

Protagonista del film sarà Antony Ramos (Hamilton , In the Heights), insieme a Dominique Fishback: la storia sarà ambientata nel 1994 e si svolgerà in parte a New York e in parte in Perù, poco dopo gli eventi di Bumblebee. Non mancheranno elementi narrativi e personaggi in grado di soddisfare i fan più accaniti: ci saranno i Maximal (discendenti degli Autobot), i Predacon (discendenti dei Decepticon) e i Terrorcons (gruppo di Decepticon che si trasformano in bestie mitologiche). E sì, insieme ad altri Autobot, ci sarà anche un Optimus Prime. Il film sarà diretto da Steven Caple Jr. (Creed II).

I dettagli sul prossimo film di Star Trek sono più scarsi: non si conoscono dettagli sulla storia, né sul cast, ma si sa che a dirigerlo sarà Matt Shakman (WandaVision) e che la sceneggiatura è a cura di Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet. La data di uscita originale del 9 giugno 2023 - ora occupata da Trasformers: Rise of the Beasts - è stata spostata di sei mesi al 13 dicembre 2023.