Pixar mostra il primo trailer di Lightyear: la storia del "vero" Buzz Lightyear

Buzz Lightyear sta per tornare protagonista del grande schermo, ma questa volta non lo farà in un nuovo film di Toy Story, bensì con uno completamente inedito che è appena stato mostrato nel primo teaser trailer pubblicato da Pixar e Disney.

Il mondo dei giocattoli lascia spazio a quello reale e la pellicola ci catapulta direttamente nell'universo del vero Buzz Lightyear, ovvero il personaggio sul quale è basato il giocattolo che troviamo in Toy Story, e ci racconterà di come è diventato un Ranger Spaziale. Si tratta sicuramente di un approccio interessante, che promette di portare sugli schermi uno spin-off in grado di espandere l'universo di Toy Story da un punto di vista del tutto inaspettato.

A prestare la voce a Buzz Lightyear ci sarà niente meno che Chris Evans (e non lo storico Tim Allen), mentre alla regia ci sarà Angus MacLane e la produzione è affidata a Galyn Susman. Lightyear sarà disponibile nel corso dell'estate del 2022 (non è chiaro se nei cinema o solo su Disney+): detto ciò vi lasciamo al teaser!