Film Marvel: troppi e troppo ripetitivi. Il regista di Dune silura l'MCU

È un approccio che continua a dividere il pubblico e gli esperti tra chi apprezza proprio questa ricchezza di contenuti e chi invece la critica. Tra i detrattori dei film Marvel si è recentemente schierato anche Denis Villeneuve , regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, recentemente tornato agli onori della cronaca per il debutto al cinema, questo weekend, della sua ultima fatica, Dune - rifacimento dell'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert del 1965. Il giudizio di Villeneuve - espresso in una recente intervista a El Mundo - è netto:

È ormai assodato che Marvel prima e ora Disney abbiano improntato lo sviluppo del Marvel Cinematic Universe al criterio della serialità . Tanti film intervallati a cadenza regolare e sempre più rapida ( pandemia permettendo ), filoni narrativi che approfondiscono le vicende dei supereroi più iconici e di altri che lo sono meno, per arrivare a comporre un caleidoscopio di storie che diventa il propulsore di una nuova 'macro fase' dell'MCU. Può piacere o meno, ma dal primo Iron Man del 2008 che dette il via alla fase 1, e da Iron Man 2 che arrivò solo due anni dopo, di acqua sotto i ponti ne è passata, e la strategia è ormai chiara.

C'è da dire che l'ultima sparata di Villeneuve non esprime una posizione isolata tra gli addetti ai lavori: prima di lui altri nomi illustri hanno espresso disappunto per come Marvel abbia portato i personaggi dei suoi fumetti sul grande schermo. Clamorosa fu la stroncatura di Martin Scorsese, ad esempio, che due anni fa, riferendosi ai film Marvel, disse seccamente: non sono cinema.

Si tratta in tutti i casi di opinioni personali, e come spesso accade di fronte a giudizi così estremi, probabilmente la verità sta nel mezzo. Si può dire che nella vasta offerta di film Marvel ci sono buone pellicole e altre che lo sono un po' meno. Così come è giusto rilevare che il giudizio sulla serializzazione dei lungometraggi MCU sia apprezzato o disprezzato in misura direttamente proporzionale al legame che lo spettatore ha con i fumetti Marvel - a chi ha letto i fumetti prima di vedere i film, probabilmente, questa serialità risulterà familiare e gradita.

Giudizi personali a parte, Disney e Marvel sembrano avere le idee chiarissime sui progetti futuri: basti pensare ai 15 nuovi film previsti da ora al 2024, ai quali si aggiungono tutti i progetti ''collaterali'' che introducono tasselli all'arco narrativo di ciascuna fase (si vedano le recenti serie live action e animate su Disney+). In prospettiva futura, con l'escamotage del Multiverso, ormai sdoganato nella transizione tra fase 3 e 4 dell'MCU, la produzione non potrà che aumentare, risorse permettendo.