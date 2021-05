La nuova verticalità del titolo, unita alla possibilità di immergersi e esplorare i fondali - anche qui coloratissimi e ricchi di dettagli, paragonabili alle aree in superficie - ci fanno capire come Guerrilla abbia spinto notevolmente sull’acceleratore con questo secondo capitolo , ampliando ulteriormente la scala del gioco e completando quindi la già coinvolgente esperienza che ci veniva proposta con il primo capitolo. A questo possiamo aggiungere la grande diversificazione dei biomi che ci è stata mostrata durante il conto alla rovescia, quando le telecamere virtuali del mondo di Horizon ci hanno permesso di dare uno sguardo in anteprima alle ambientazioni che ci aspettano.

Horizon Forbidden West ci ha colpito sin dai primi istanti per l’elevata qualità del comparto tecnico in azione su PlayStation 5 (e non abbiamo dubbi che anche la versione PS4 sarà spettacolare, considerata la qualità delle ultime uscite di fine generazione) e di una direzione artistica particolarmente ispirata. La San Francisco del futuro - ormai completamente assimilata dall’ecosistema naturale che ha riaffermato il suo dominio - è una location incredibilmente suggestiva e appagante , ricca di dettagli e scorci che già dai pochi minuti di gameplay ci fanno venir voglia di esplorarla in ogni suo antro più segreto.

Il lungo trailer di gameplay di Horizon Forbidden West ci ha permesso di vedere in azione uno dei titoli Sony più attesi del momento. Dopo un breve trailer mostrato quasi un anno fa, in occasione della presentazione di PlayStation 5, Guerrilla Games ha avuto l’occasione di avere tutti i riflettori puntati su di sé per un’intera serata (anticipata da un conto alla rovescia di ben 5 ore!), durante cui ha sviscerato tantissimi dettagli sulla sua nuova creazione.

C’è tanto per cui restare entusiasti, ma c’è anche qualcosa che non ci ha pienamente convinto, o meglio, che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Il titolo dell’articolo riassume in poche parole questa sensazione: nonostante Horizon Forbidden West sia senza dubbio una finestra affacciata sul futuro, le sue basi sembrano essere molto ancorate nel passato, almeno per quanto riguarda l’interazione di Aloy con il mondo che la circonda.

Probabilmente Forbidden West non potrà essere un araldo della nuova generazione al 100%, proprio per via del fatto che si tratta di un titolo cross gen, quindi non in grado di prendere le caratteristiche uniche di PlayStation 5 e impiantarle nel suo DNA. Sotto questo aspetto abbiamo visto che l’imminente Ratchet & Clank: Rift Apart riesce a fare di meglio, anche solo per il modo ingegnoso e innovativo di sfruttare la presenza di un SSD per far cambiare istantaneamente il mondo di gioco attorno al giocatore.

Horizon Forbidden West non può ovviamente incentrare le sue caratteristiche attorno a peculiarità che non possono essere riprodotte su PlayStation 4, tuttavia ci saremmo aspettati di vedere qualcosa di più, ma cosa? Beh, possiamo cominciare con gli scontri contro i nemici umani, che non sembrano mostrare chissà quale evoluzione rispetto al passato. In particolare, la scena in cui Aloy colpisce il suo avversario con una freccia - e questo rimane imbambolato mentre si riposiziona in maniera del tutto passiva - ci ha dato subito l’impressione di trovarci davanti a qualcosa di vecchio alle radici.