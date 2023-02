PlayStation 5, la crisi sembra davvero alle spalle: trimestre record per unità spedite

Lo ha comunicato a più riprese, Sony, che la PlayStation 5 era fuori da quella crisi di disponibilità che l'ha accompagnata fino a "ieri" dal day one, e che non fossero solamente proclami lo si vede adesso dai numeri. Dai dati finanziari relativi al terzo trimestre finanziario del 2022, che si è chiuso il 31 dicembre scorso, emerge infatti che è stato il miglior periodo di sempre per la PS5.

Dalle fabbriche ai rivenditori sparsi nel mondo sono state spedite 7,1 milioni in tre mesi, quasi il doppio rispetto al corrispondente periodo del 2021. Da novembre 2020 al 31 dicembre 2022 ne sono state consegnate oltre 32 milioni, un numero addirittura superiore a quello, evidentemente conservativo, comunicato dal CEO Jim Rayan durante il CES di Las Vegas di inizio mese, quando ammise per la prima volta che sarebbe stato più semplice trovare una PS5 in vendita.

Da due anni a questa parte la console Sony di ultima generazione non aveva mai vissuto un periodo così "tranquillo". Tra Covid prima, l'emergenza geopolitica poi che ha avuto e ha tuttora riflessi importanti sull'economia, e la crisi dei chip nel mezzo, l'avventura di PS5 era partita decisamente col piede sbagliato, e negli anni in parecchi hanno provato a monetizzare illegalmente il mancato incrocio tra domanda e offerta.