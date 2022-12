Sony ha la tecnologia per produrre robot umanoidi, ma manca la motivazione

Sicuramente la fantascienza letteraria, cinematografica e i cartoni animati giapponesi degli anni '70/'80 non hanno aiutato, ma non c'è dubbio che l'immaginario collettivo abbia sempre guardato a un futuro in cui dei robot umanoidi avrebbero prima o poi preso il posto degli esseri umani per tutte le attività più gravose o pericolose, dando vita a una società molto diversa da quella attuale, e nelle ipotesi più disastrose, addirittura assoggettata. Ma la realtà è molto diversa come lo è la scienza dalla fantascienza, per cui possiamo stare tranquilli sul fatto che nessuna Skynet prenderà autocoscienza nel prossimo futuro, e nessuna Matrix (ne siamo davvero certi?) sta attualmente tenendo a bada le nostre funzioni cerebrali.

Eppure i robot umanoidi sono realtà e, nonostante soffrano ancora di molte limitazioni, la tecnologia che abbiamo a disposizione permette di creare dei modelli in tutto e per tutto simili per aspetto agli esseri umani. Ma come avrete notato, il più delle volte si tratta di esercizi di stile e i veri robot utili sono tutto fuorché belli da vedere, salvo rari casi come ad esempio i modelli di Boston Dynamics.