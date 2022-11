Microsoft offre 10 anni di Call of Duty su PlayStation a Sony | Rumor

Come sappiamo l'affare multimiliardario è stato annunciato diversi mesi fa , ma ancora non si è riuscito a concludere. Quando si mettono in moto operazioni di questa entità, in grado di cambiare in modo significativo gli equilibri del mercato, anche le autorità antitrust dei principali Paesi coinvolti devono approvarle; e a quanto pare proprio il fortunatissimo franchise di FPS multiplayer è una delle principali ragioni che lasciano titubanti gli antitrust europeo e britannico . Un ruolo chiave in questa faccenda lo ricopre Sony stessa: la società nipponica sarebbe estremamente contraria all'affare e avrebbe dichiarato a più riprese, anche in sedi ufficiali, che CoD è insostituibile e che la sua sparizione dal PlayStation Store sarebbe un danno enorme per la piattaforma.

Secondo voci di corridoio, nei giorni scorsi Microsoft ha offerto un nuovo contratto a Sony relativo a Call of Duty: 10 anni di permanenza garantita su PlayStation . Un bell'upgrade rispetto alla proposta precedente, che si fermava a soli tre anni (oltre naturalmente a quelli previsti dai contratti già in essere). Lo dice il New York Times, e il contesto è quello dell'acquisizione da parte del colosso di Redmond di Activision Blizzard , che è ancora in forse.

Phil Spencer, il responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato altrettanto pubblicamente che non c'è alcuna intenzione di alterare il business model di Call of Duty. Anzi: il desiderio sarebbe di portarlo anche su Switch/Nintendo rendendolo praticamente universale come è successo con Minecraft, altro che un'esclusiva. Spencer argomenta che per Microsoft l'acquisizione di Activision è importante soprattutto per incrementare la propria presenza nel mercato mobile, che ormai per fatturato è estremamente importante - tanto che senza di esso Microsoft dubita di riuscire a mantenere sostenibile la divisione gaming. Ricordiamo che nel gruppo Activision c'è anche King, responsabile di colossi mobile del calibro di Candy Crush.

Il ragionamento sulla carta fila, ma i numeri raccontano una storia che rende la posizione di Microsoft un po' più difficile da sostenere: Modern Warfare 2 ha fatturato 1 miliardo di dollari in appena dieci giorni di presenza sul mercato, e Warzone 2.0 è già arrivato a quota 25 milioni di giocatori a soli 5 giorni di distanza dal lancio. Sono cifre enormi, che quantomeno giocano molto a favore dei detrattori dell'acquisizione. E a quanto pare, sempre secondo il Times, anche la FTC è pronta a scendere in campo per opporsi all'affare.