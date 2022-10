PlayStation VR2: Sony ha obiettivi di produzione ambiziosi, secondo Bloomberg

PlayStation VR2 arriverà all'inizio del prossimo anno e Sony ha già avviato la produzione di massa del suo prossimo visore , in modo da farsi trovare preparata all'appuntamento con gli utenti. La speranza è che la casa giapponese riesca a garantire scorte sufficienti ad evitare che la situazione che coinvolge la vendita di PlayStation 5 possa non ripetersi, e pare che l'azienda stia lavorando proprio in questa direzione, stando alle ultime indiscrezioni di Bloomberg .

PS VR2: SONY CI CREDE TANTO

Secondo quanto riferito da Takashi Mochizuki, una delle firme di Bloomberg più attente ai movimenti delle aziende giapponesi, pare che Sony stia lavorando alla realizzazione di ben 2 milioni di PlayStation VR2 da portare sul mercato entro marzo del prossimo anno.

Si tratta di una cifra davvero impressionante, in quanto equivale a poco meno del 10% delle unità di PlayStation 5 vendute sino ad ora in tutto il mondo, quindi sembra che Sony si aspetti un interesse davvero elevato nei confronti della sua periferica. Sempre secondo le indiscrezioni di Bloomberg, pare che l'azienda aggiusterà in un secondo momento i volumi della produzione in base alla risposta del pubblico, ma l'obiettivo è quello di presentarsi all'appuntamento del day one con scorte a sufficienza.

Ricordiamo che il primo PlayStation VR (che abbiamo recensito al tempo) ha venduto circa 8 milioni di unità nell'arco del suo ciclo vitale, a fronte di circa 117 milioni di PlayStation 4 vendute. Si tratta di un attachment rate di circa il 6,84%, un dato che di per sé potrebbe sembrare poco significativo, ma che in realtà ha prodotto ottimi risultati di vendita per una periferica così particolare.

Ciò significa che le aspettative per PlayStation VR2 sono particolarmente elevate e Sony potrebbe essere così sicura di sé a causa della scelta di puntare su una forte lineup iniziale, con titoli del calibro di Horizon: Call of the Mountain e non solo. D'altronde i primi hands-on hanno dimostrato come questa nuova versione del visore sia un netto passo avanti rispetto al passato e anche alla concorrenza diretta.