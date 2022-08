Sony acquisisce Savage Game e lancia i PlayStation Studios Mobile

Il 2022 di Sony continua con una nuova acquisizione, dopo che quella di Bungie è stata ormai portata a termine per circa 3,6 miliardi di dollari. Questa volta però l'operazione non coinvolge una realtà del mondo gaming tradizionale, bensì si tratta di Savage Game Studios, un gruppo attivo dal 2020 principalmente in ambito mobile.

I cofondatori di Savage Game, infatti, hanno lavorato in passato a IP come Clash of Clans, Angry Birds e molte altre ancora, e la scelta di Sony di puntare su questo campo è estremamente significativa. Assieme all'acquisizione, infatti, la casa giapponese ha annunciato anche il lancio dei PlayStation Studios Mobile, ovvero una divisione separata dagli attuali PlayStation Studios che lavorerà principalmente allo sviluppo di titoli per dispositivi mobili basati sulle più importanti IP PlayStation.