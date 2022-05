Scorte limitate PS5 e Xbox Series X/S: possibili miglioramenti a fine anno

Le console di ultima generazione continuano pagare lo scotto di essere state lanciate in un periodo non certo facile per l'industria hi-tech: la crisi dei chip continua a condizionarne il successo, limitandone le vendite, nonostante la domanda non manchi.

Per allineare l'offerta alla domanda potrebbero servire ancora diversi mesi, ma nel settore c'è chi nutre un cauto ottimismo. Nessuna formula magica, né fabbriche che spuntano dal nulla per sostenere la produzione, quanto una capacità di adattamento delle aziende del mercato tech che stanno ricostituendo le loro scorte tenendo conto di quelli che oggi sono i tempi di consegna previsti, più lunghi rispetto a quando non si parlava ancora di crisi dei chip.

Ad intervenire sull'argomento è stato Jurgen Stark, amministratore delegato di Turtle Beach, che in qualità di azienda produttrice di accessori (anche) per console vede il suo fatturato crescere in modo strettamente legato a quello della vendita di questa categoria di prodotti. Commentando i risultati finanziari di Turtle Beach nel Q1 2022 Stark ha sottolineato: