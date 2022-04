Epic: finanziamenti per 2 mld di dollari per il metaverso, un miliardo lo ha messo Sony

Epic Games è una delle prime aziende ad aver puntato sul concetto di metaverso e oggi ha annunciato che la compagnia ha portato a termine una nuova campagna di finanziamento che ha lo scopo di raccogliere nuovi fondi per il continuo sviluppo del metaverso e per garantire la crescita dell'azienda. La somma raccolta è pari a ben 2 miliardi di dollari e arriva dagli investimenti di due realtà estremamente importanti nel mondo dell'intrattenimento e non solo. Un miliardo è stato stanziato da Sony - già molto vicina a Epic Games -, mentre l'altro miliardo arriva direttamente da KIRKBI, la compagnia di investimenti alle spalle del LEGO Group. La mossa di KIRKBI ci aiuta anche a contestualizzare l'annuncio di pochi giorni fa che aveva visto come protagonisti proprio Epic e LEGO, le quali avevano annunciato una partnership volta proprio alla creazione di un metaverso per i più piccoli.

IL METAVERSO SECONDO EPIC

Da diversi mesi non si fa altro che parlare di metaverso, specialmente da quando Meta ha annunciato la sua nuova visione aziendale, tuttavia il concetto è molto fumoso e non tutte le aziende lo interpretano allo stesso modo. Ad esempio, come già detto in apertura, Epic lavora a questo progetto da ormai tantissimi anni e ha scelto di farlo con Fortnite, il suo titolo di maggior successo. La società di Tim Sweeney - che ne mantiene ancora il controllo anche dopo questo round di investimenti - ha infatti gradualmente trasformato Fortnite da un semplice titolo ad una vera piattaforma, agendo in diversi modi. Da un lato ha cercato di renderlo il vero e proprio punto d'intersezione del panorama videoludico e nerd-pop in generale, andando a siglare tantissime partnership che hanno portato personaggi di tutti gli universi all'interno del titolo.

Se pensate alle scene di Ready Player One in cui sono presenti le mascotte di tantissimi giochi completamente diversi tra loro, vi renderete subito conto del fatto che Fortnite è - ad oggi - l'unico titolo a permettere qualcosa di simile: quale altra piattaforma vi consente di vedere - nella stessa schermata di gioco - Master Chief, Aloy, Naruto, Ezio Auditore e Nathan Drake? L'altro aspetto su cui è intervenuta Epic per trasformare Fortnite in un metaverso riguarda l'apertura della piattaforma ad altri medium, come la musica e il cinema. Basti pensare ai film di Nolan trasmessi direttamente in Fortnite o ai tantissimi concerti live che si sono tenuti nel battle royale di Epic Games per capire come il processo di trasformazione sia andato a buon fine e sia destinato ad evolversi sempre di più in futuro.