L'emulazione PS3 potrebbe arrivare su PS5, ma siamo ancora lontani

Il rinnovamento di PlayStation Plus ha nuovamente portato al centro della discussione il tema dell'emulazione di PlayStation 3 su PS5, da sempre un punto debole di Sony quando si parla di retrocompatibilità. Anche a questo giro, infatti, i giochi PS3 verranno gestiti esclusivamente in streaming, mentre tutti i titoli PS4, PS2, PS1 e PSP (in base al piano scelto) potranno essere scaricati e giocati in locale su PlayStation 5, grazie alla retrocompatibilità (PS4) e l'emulazione (i restanti). Sembra però che la situazione possa migliorare in futuro, visto che la casa giapponese starebbe effettivamente lavorando ad un emulatore PS3 per PS5, in modo che anche i titoli della vecchia piattaforma possano essere eseguiti localmente e quindi offrire un'esperienza di gioco più vicina a quella di tutti gli altri giochi proposti nei diversi piani di abbonamento di PlayStation Plus.

EMULATORE IN CANTIERE, MA È LONTANO

Le ultime indiscrezioni sulla possibile emulazione arrivano dal solito Jeff Grubb, il quale ha suggerito che Sony - stando alle sue fonti - sta effettivamente lavorando ad un emulatore PS3, ma c'è ancora molto lavoro da fare e quindi questo non sarà disponibile molto presto. Grubb ha anche sottolineato come tutta la presentazione del nuovo PlayStation Plus sia stata abbastanza deludente, visto che la sensazione è quella di una Sony che si è limitata al compito minimo: prendere i due servizi attuali, unirli e cambiare qualche nome, senza proporre nulla di realmente innovativo. Ricordiamo infatti che PlayStation Now offre già da ora l'accesso ai titoli PS3 in streaming (le blade dei server utilizzano l'hardware di PlayStation 3, quindi non avviene emulazione), perciò anche sotto questo punto di vista non si è fatto nulla di diverso. Le cose potrebbero cambiare una volta completato l'emulatore, ma non si tratta di un compito semplice.

PS3: LA CONSOLE PIÙ PROBLEMATICA DA EMULARE

La scena dell'emulazione PS3 su PC ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, tuttavia non è ancora perfetta. Il problema alla base riguarda proprio l'architettura fuori dagli schemi di PlayStation 3, l'unica console a fare uso del processore CELL. Per chi non lo ricordasse, la caratteristica principale dei processori CELL - nati dalla collaborazione tra Sony, IBM e Toshiba - è stata quella di puntare fortemente sul calcolo in parallelo, andando a creare una CPU pensata proprio per questo scopo. L'architettura alla base di CELL è quindi il principale punto critico da considerare quando si tenta di riprodurne le funzionalità tramite emulazione e persino un hardware decisamente più avanzato, come quello di PlayStation 4 Pro, avrebbe avuto problemi nel gestirlo correttamente. Con il lancio di PlayStation 5 ci troviamo davanti ad una piattaforma che ha le giuste potenzialità per emulare PS3, tuttavia in questo caso è necessario lo sviluppo del già citato emulatore per poter cambiare le carte in tavola.

Si tratta comunque di una possibilità che ha decisamente senso anche se si guarda al quadro più generale della situazione, ovvero quello legato al mondo dei servizi cloud. Qualora Sony riuscisse a completare l'emulatore PS3, infatti, ciò le permetterebbe di utilizzare l'hardware di PlayStation 5 come unica base per tutti i titoli proposti sul suo servizio in streaming, dal momento che non sarebbe più necessario basarsi su quello di PS3, con un ulteriore miglioramento della qualità offerta durante le sessioni di gioco. Il completamento di questo progetto non è quindi legato esclusivamente alla possibilità di emulare in locale i giochi della console, ma anche di ottimizzare e ridurre i costi dell'infrastruttura futura. Se volete approfondire i motivi per cui PS3 è una piattaforma così difficile da emulare, vi lasciamo all'ottimo video di Modern Vintage Gamer di fine 2020 in cui affrontava l'argomento nei dettagli.