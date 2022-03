Xbox Series superano PS5 in Europa a febbraio: mancano le scorte

Il perdurare della crisi dei chip sta continuando a produrre effetti negativi all'interno del mercato videoludico, specialmente per quanto riguarda le mancate vendite ai danni di PlayStation 5 . A darci nuovi dettagli in merito ci pensano i dati di vendita mensili raccolti da GSD relativi al mercato europeo a febbraio , i quali certificano il primo sorpasso da parte di Xbox Series X|S ai danni di PS5 , oltre al successo commerciale di Elden Ring. Ma andiamo con ordine.

XBOX SUPERA PLAYSTATION: MERITO DI SERIES S

Il dato più interessante riguarda senza dubbio il già citato sorpasso, anche se non è avvenuto per le ragioni che molti potrebbero pensare. Il contesto in cui ci troviamo è quello di un calo generale delle vendite hardware (-32% rispetto a gennaio e -44% rispetto allo scorso febbraio), nel quale Nintendo Switch continua a detenere il primo posto (in calo del 14% su base annuale, ma superiore del 52% rispetto a febbraio 2020).

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series, invece, sia la piattaforma Sony che quella Microsoft stanno soffrendo la carenza di scorte, tuttavia la coppia Series X e S è riuscita per la prima volta a superare PS5 in quanto la crisi della disponibilità sta colpendo maggiormente la console giapponese. Microsoft è quindi riuscita a superare Sony sul fronte dei volumi mensili grazie alla maggiore disponibilità sul mercato di Series S, la quale non ha praticamente mai fatto registrare il tutto esaurito.