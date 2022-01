PS5 introvabile? Sony continuerà a produrre PS4 ancora per tutto il 2022

L'impatto della crisi dei chip sul mercato dei videogiochi è oramai cosa ben nota, un problema con il quale ci siamo abituati a fare i conti oramai da più di un anno. A parte qualche caso isolato, dovuto a contingenze molto specifiche, PS5 in particolare è la console più difficile da reperire e, secondo un report pubblicato da Bloomberg, Sony sta affrontando la situazione in maniera piuttosto semplice: continuando a produrre PS4, il modello precedente, che almeno per tutto il 2022 vedrà ancora la realizzazione di nuovi pezzi.

Alcune fonti interne all'azienda hanno spiegato a Bloomberg come i piani originali dell'azienda giapponese, mai comunicati ufficialmente al pubblico, fossero di fermare la produzione di PlayStation 4 entro la fine del 2021. La pandemia e tutti i noti problemi che si è portata dietro hanno suggerito un cambio di rotta, in modo da avere quantomeno un'alternativa da mettere sugli scaffali (virtuali e fisici) di tutto il mondo.

Nel 2022 dovrebbero essere circa un milione i nuovi pezzi di PS4 realizzati, in una mossa che Sony spera abbia due ripercussioni positive sull'anno in corso. Non solo la possibilità di allargare la base di utenti PlayStation, ma anche quella di stringere un rapporto più solido con i partner costruttori: aumentando gli ordini del vecchio hardware, più economico e semplice da fabbricare, l'azienda dovrebbe avere margine per trattare condizioni migliori anche quando discute quelli di PS5.

A prescindere dall'ovvio gap tecnologico che separa PS4 e PS5, guardando alla line up di uscite del 2022 è chiaro come Sony abbia lavorato per dare ai giocatori che ancora non sono riusciti a fare il salto generazionale un gran numero di titoli tra cui scegliere. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7 tra le prime parti, Elden Ring e Dying Light 2 Stay Human, tra le terze, sono solo alcuni esempi di prodotti che, al netto di ritardi, usciranno su entrambe le piattaforme e dovrebbero garantire un'annata caratterizzata da parecchie ore di divertimento a prescindere da quale delle due si possegga.