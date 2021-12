PlayStation Studios, la famiglia si allarga: Sony acquisisce Valkyrie Entertainment

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5

Ma che studio è Valkyrie Entertainment? Si tratta di un team che si concentra principalmente sul co-sviluppo di titoli tripla A. Tra questi ci sono anche God of War e God of War Ragnarok (che arriverà il prossimo anno su PS5 e PS4), ma la software house non è stata nel corso del tempo vicina solo a Sony, anzi: di recente ha collaborato con Microsoft per la realizzazione di Halo Infinite, Forza Motorsport 7 e State of Decay.

Uscendo dal dualismo del mondo console, e quindi dalla contrapposizione che vede da una parte Sony e dall'altra Microsoft, Valkyrie Entertainment ha lavorato anche allo sviluppo (per citarne alcuni dei più rilevanti) di League of Legends, Legends of Ruenterra, Valorant, Ark Extinction, La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra.

Il ruolo di team di supporto però non descrive la realtà della software nella sua interezza: Valkyrie Entertainment ha infatti realizzato action-strategico Guns Up!, e attualmente è al lavoro su ben due titoli originali. Non sappiamo, al momento, se siano già progetti nati sotto l'ala protettrice di Sony, e se quindi saranno esclusive PlayStation, ma qualcosa ci dice che la realtà potrebbe non essere lontana da questa ipotesi.