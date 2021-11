Sony ha presentato CineAlta Venice 2, telecamera cinematografica digitale high-end che, rispetto alla generazione precedente lanciata nel 2017, offre nuove funzioni, un design compatto, registrazione interna e la possibilità di utilizzare due sensori diversi: il nuovo 8.6K Full-Frame (8640 x 5760), o il sensore 6K originale di Venice. Come sulla versione precedente, troviamo ancora la doppia base ISO 800/3200, filtri ND integrati a 8 step e scienza del colore, molto apprezzata per la resa naturale delle tonalità della pelle, e la compatibilità con una vasta gamma di ottiche, inclusi i modelli con attacco PL ed E-Mount nativo di Sony che supportano gli adattatori per un ampio ventaglio di ottiche.

CineAlta Venice 2 supporta numerose tipologie di ripresa, tra cui Full Frame, Full Frame anamorfico e Super35 mm, il tutto a una risoluzione minima di 4K. Grazie all'ampia sovracampionatura offerta dal sensore 8.6K, le immagini girate con Venice 2 presentano disturbi ridotti e racchiudono più informazioni nelle produzioni 2K o 4K. Di conseguenza, la macchina da presa è adatta anche configurazioni VR, In-Camera VFX e Virtual Production, offrendo un'esperienza immersiva e immagini realistiche, soprattutto se utilizzata in combinazione con i display Crystal LED di grandi dimensioni e a contrasto elevato di Sony.