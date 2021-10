Sony SRS-NS7: lo speaker da indossare con audio spaziale per film e musica

Sony ha annunciato lo speaker SRS-NS7, un prodotto indirizzato all'utilizzo domestico che si differenzia dai dispositivi più classici per via del modo in cui lo si utilizza. Si tratta infatti di uno speaker da indossare, il primo al mondo ad essere compatibile con Dolby Atmos, con la tecnologia 360 Reality Audio di Sony e con i televisori BRAVIA XR. SRS-NS7 si posiziona intorno al collo e si appoggia alle spalle. L'archetto è realizzato in silicone con un rivestimento posteriore morbido, facile da pulire e progettato per garantire il massimo comfort. La parte anteriore presenta invece una finitura in tessuto, un materiale scelto poiché risulta piacevole da toccare, da indossare e appaga anche l'occhio.

Lo speaker misura 244 (L) x 53 (A) x 185 (P) millimetri e pesa circa 319 grammi. É presente la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza contro gli schizzi d'acqua (quindi modiche quantità). All'interno sono ospitati due altoparlanti X-Balanced Speaker Unit rivolti verso l'alto, in modo da dirigere il suono verso le orecchie di chi indossa il prodotto. I suddetti elementi misurano 32 x 33 millimetri e sono di tipo full range. Le basse frequenze sono affidate a due radiatori passivi collocati a fianco degli altoparlanti. A questi elementi si aggiungo anche dei microfoni per catturare la voce con chiarezza e con un sistema che elimina l'eco. La connessione con le sorgenti può avvenire in due modi. Tramite il trasmettitore WLA-NS7, fornito in dotazione, o appoggiandosi al Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, LDAC e i profili A2DP, AVRCP, HFP, HSP e SPP. NS7 si può pertanto usare come vivavoce per le chiamate da smartphone o per intrattenersi con musica, film, serie TV eccetera. In tutti questi casi l'esperienza di ascolto ricalca quella di un sistema a due canali. Il multi-point permette di abbinare due dispositivi simultaneamente, in modo da poter rispondere ad una chiamata in arrivo, mentre si ascolta la musica, con la sola pressione del pulsante Riproduzione/chiamata sul lato sinistro dell’archetto. Terminata la chiamata, lo speaker torna alla playlist senza bisogno di riconnettersi.

Un'altra opzione disponibile è quella che passa per il formato 360 Reality Audio. In questo caso serve uno smartphone con installata la Sony | Headphones Connect App e un servizio streaming che metta a disposizione brani con audio spaziale, come ad esempio Deezer, nugs.net o Tidal. I possessori dei TV BRAVIA XR possono invece sfruttare il già citato trasmettitore per abilitare funzioni dedicate. Il collegamento richiede un cavo ottico e un cavo USB per l'alimentazione, mentre la comunicazione tra speaker e trasmettitore è ovviamente wireless. I benefici dati dall'uso combinato di NS7 con i televisori Sony consistono in una migliore virtualizzazione del Dolby Atmos; in sostanza si parla di un effetto più avvolgente grazie ad una ricostruzione migliore degli altoparlanti virtuali. Ci cita inoltre una perfetta sincronia tra immagini e audio. Per ottimizzare la resa acustica si può ricorrere all'app 360 Spatial Sound Personalizer. Il profilo uditivo di chi indossa lo speaker viene analizzato partendo da una foto del padiglione auricolare dell’utente; i dati così ottenuti vengono integrati in SRS-NS7 e consentono di calibrare l’emissione del suono su misura.

La batteria interna offre un'autonomia che raggiunge le 12 ore con il volume impostato su 16, circa a metà scala; col volume a 31, cioè il massimo, si arriva a 5 ore. La porta USB-C permette di eseguire una ricarica rapida che fa guadagnare 60 minuti di funzionamento (con volume a 22) in soli 10 minuti. Il trasmettitore WLA-NS7 sarà offerto anche singolarmente, separato dallo speaker. Il motivo è presto detto: anche i possessori di alcune cuffie Sony lo potranno usare in combinazione con i TV BRAVIA XR per ascoltare l'audio nel formato 360 Spatial Sound. I modelli compatibili sono WH-1000XM3, WF-1000XM3, WI-1000XM2, WH-1000XM4, WF-1000XM4, WH-XB900N, WH-XB700, WH-H910N, WH-H810, WF-C500 e WH-XB910N. Da notare che per sfruttare il collegamento con i televisori, sia ricorrendo allo speaker sia munendosi di una delle cuffie summenzionate, sarà necessario installare un aggiornamento firmware per i televisori che arriverà entro gennaio 2022. La disponibilità dei prodotti è prevista per novembre ai seguenti prezzi indicativi (europei): SRS-NS7: 299 euro

WLA-NS7: 59,99 euro