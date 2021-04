Sony e Firewalk Studios assieme per una nuova IP multiplayer su PlayStation

Il PlayStation Blog ha da poco pubblicato una notizia molto interessante per i fan delle console di casa Sony: l'azienda giapponese ha appena annunciato la nascita di una nuova collaborazione tra PlayStation e Firewalk Studios, volta al la realizzazione di una nuova IP AAA multigiocatore originale.

Si tratta di una notizia molto importante, specialmente alla luce delle ultime notizie circolate in rete questa settimana, le quali dipingevano una Sony esclusivamente interessata a finanziare progetti legati a blockbuster già consolidati e di successo (e che hanno portato alla cancellazione di Days Gone 2, almeno secondo le indiscrezioni). Pare proprio che non sia così e l'annuncio di oggi si somma all'imminente lancio di Returnal (che vi mostreremo questa sera sul nostro canale Twitch), anch'esso un progetto del tutto lontano dalla definizione di blockbuster.

Per quanto riguarda il nuovo titolo, il team all'opera sul progetto conta al proprio interno professionisti come Ryan Ellis, Game Director, il quale ha ricoperto il ruolo di Creative Director per Destiny; Elena Siegman, attuale Executive Producer, che è stata producer per Guitar Hero II, Bioshock Infinite e diverse edizioni di Destiny. Ma non solo: altri membri di Firewalk Studios hanno contribuito a creare serie come Mass Effect e Apex Legends, e attualmente sono tutti riuniti con l'obiettivo di creare un'esperienza multigiocatore sicuramente molto particolare e diversa da quanto già proposto sul mercato. Non vediamo l'ora di saperne di più.