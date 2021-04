Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscita

D'accordo, Days Gone 2 non si farà, almeno per ora: nell'ultima settimana ha fatto molto discutere la decisione di Sony di cancellare lo sviluppo del titolo, per canalizzare in un primo momento le forze di Bend Studio verso lo sviluppo di Uncharted 5 in collaborazione con Naughty Dog, e poi di una nuova IP.

C'è però una consolazione: Days Gone, l'originale, come annunciato a febbraio sta per arrivare su PC, e ora c'è finalmente una data ufficiale, ovvero il 18 maggio. Tra poco più di un mese, quindi, sarà possibile acquistare il gioco al prezzo di 49,99 euro tramite Steam o Epic Games Store, e goderselo con le numerose migliorie che sono state implementate in questa versione.