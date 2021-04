Continua l'avvicinamento tra Sony e Epic Games. Dopo l'investimento dello scorso anno - 250 milioni di dollari che avevano permesso alla casa giapponese di acquisire l'1,4% del pacchetto azionario di Epic -, la società guidata da Tim Sweeney ha annunciato di aver concluso una raccolta fondi da ben 1 miliardo di dollari, dei quali 200 milioni sono stati stanziati direttamente da Sony.

Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games, continua a detenere il controllo del pacchetto azionario di maggioranza, quindi non ci sono novità per quanto riguarda eventuali cambiamenti all'interno della dirigenza dell'azienda. L'interesse di Sony in Epic Games è comunque un segnale importante per l'industria e va ben oltre il semplice campo videoludico, dal momento che uno dei principali prodotti di Epic è l'Unreal Engine, un motore grafico che viene utilizzato anche al di fuori dell'ambito gaming.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come Sony stia piazzando investimenti e acquisizioni strategiche che vanno ad interessare il mondo dell'intrattenimento a 360°, come ad esempio nel caso di Crunchyroll, celebre piattaforma di streaming anime, al punto che si comincia ad ipotizzare che la casa giapponese potrebbe rispondere al Game Pass di Microsoft con un servizio in grado di abbracciare le sue tante anime, dai videogiochi agli anime, passando per musica e cinema.