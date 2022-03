La Russia verso l'isolamento digitale, ma è possibile? Le alternative a Internet | Video

Ma in questo scenario drammatico, è davvero possibile disconnettere un Paese intero? E quali possibilità sono rimaste alla popolazione russa per connettersi con i concittadini e con il mondo esterno, informandosi sulle reali dinamiche di ciò che accade oltreconfine? In questo articolo proviamo a ripercorrere gli ultimi accaduti, dal duello tra i colossi del tech e il governo di Mosca, alle minacce di isolamento della Russia su una rete internet locale, fino ai colpi sferrati al gigante Yandex, le vie di fuga privilegiate dagli utenti russi e il recente stratagemma delle VPN.

Per la Russia, la tecnologia è diventata un’arma non meno distruttiva di quelle da fuoco, bavaglio dei dissidenti e mezzo di storpiatura della realtà a colpi di fake news e disinformazione. Ma il Paese che sta mettendo a ferro e fuoco l’Ucraina e, di riflesso, tutto il mondo occidentale, è sull’orlo di un pericoloso isolamento virtuale . Quella innalzata tra Mosca e l’Occidente rischia infatti di diventare una cortina di ferro digitale e tecnologica rafforzata da offensive e controffensive, come l' abbandono delle big tech del territorio russo da un lato e l'oscuramento di gran parte delle piattaforme digitali internazionali dall'altro.

I fronti della guerra tra Russia e Ucraina sono, purtroppo, molteplici; non a caso si parla, sin dal suo scoppio, di un conflitto ibrido a tutti gli effetti . Oltre alle armi, i mezzi e le strategie militari, nell'arsenale dell'esercito russo non mancano azioni cibernetiche che poggiano (anche) su un rigido controllo dell'informazione e un utilizzo manipolatorio dei social network, che per la controparte ucraina sono invece l'unica possibilità di mostrare in presa diretta la drammaticità del fronte più efferato, quello delle bombe e dei missili che stanno mettendo in ginocchio le città e milioni di civili.

SOMMARIO

IL BLOCCO DEI SOCIAL INTERNAZIONALI

Ad alzare la voce è stata anche Google, che ha ordinato il blocco dei canali YouTube collegati ai media finanziati dal governo russo, mentre TikTok ha interrotto i live streaming di contenuti dopo l’approvazione della legge russa che impone pene più stringenti per quelle che Mosca reputa “fake news” sulla guerra. Sul social cinese alcuni profili avrebbero veicolato video e immagini pro-Cremlino, contribuendo a rafforzare la propaganda di Putin ai danni dei giovani utenti mossi dal disperato bisogno di sapere quanto stia accadendo in Ucraina.

Il caso dell'oscuramento di Instagram non è isolato: a “cadere” è stato anche Twitter, che ha tuttavia risposto alle limitazioni di Mosca con il lancio di una versione TOR della piattaforma (acronimo di "The Onion Router"), capace di aggirare la censura aumentando la protezione della privacy degli utenti. Si tratta di una rete che incanala i dati attraverso una stratificazione a "cipolla", nascondendo quelli che identificano l'utente e aggirando, in questo caso, la censura.

Per tale motivo, i social sono stati tra i primi media a finire nel mirino di Putin insieme alla stampa indipendente del Paese, diventando vittime di una controffensiva che risponde, tra le altre cose, alla ritirata delle big tech dalla nazione. Il 14 marzo scorso, il Roskomnadzor, l'organo della Federazione Russa a capo del controllo dei media, ha oscurato Instagram in Russia in risposta all’iniziativa di Meta di allentare le maglie della censura dei contenuti che incitano ad odio e violenza, permettendo agli utenti di entrambi i social in sua orbita di pubblicare liberamente contenuti contro la guerra e contro l’esercito russo, Putin e Lukashenko (esclusi i contenuti contro la popolazione civile russa). La nuova policy, che interessa solo Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina, oltre alla limitazione dell’attività di Meta sul territorio russo, ha tra le altre cose comportato l 'inserimento diretto del gruppo di Zuckerberg nelle liste delle organizzazioni estremiste .

Al contrario delle big tech, che hanno optato per una fuga di massa dal territorio russo, i social media internazionali hanno deciso di rimanere attivi sin dall'inizio dell'invasione, con il duplice intento di osteggiare il governo di Putin e mantenersi come punto di riferimento informativo per i cittadini , l'ultimo baluardo di una comunicazione che sfugge al bavaglio del governo.

VERSO L’ISOLAMENTO: LA RUNET

Quello della Russia, in realtà, è un sogno di sovranità digitale perseguito già da molto tempo prima dello scoppio della guerra, come dimostra la genesi di RuNet: qualche settimana fa ha iniziato a circolare la notizia, riportata dalla testata bielorussa Nexa ma non confermata dal Cremlino, riguardante la presunta intenzione della Russia di disconnettersi dalla Rete internet globale per trincerarsi in una rete parallela, isolata dal mondo esterno, chiamata RuNet appunto. Anche se è ritornato agli onori della cronaca da poco, il progetto RuNet è però in lavorazione dal 2014, ed è stato riconosciuto giuridicamente da un emendamento nel 2019, quando lo stesso Putin lo dipinse come "arma di difesa" contro potenziali cyber attacchi esteri.

Un articolo pubblicato sull'agenzia di stampa russa Tass in quello stesso periodo riportava di “esercitazioni completate con successo riguardo la stabilità della rete”, ma nel 2021 l’implementazione è stata rallentata da malfunzionamenti dovuti verosimilmente alla mancanza di apparecchiature adeguate. Dopo quasi tre anni di sperimentazioni, il Paese starebbe ora pianificando una migrazione completa su un’intranet di Stato, come testimonia un documento allegato a un tweet di Nexa, in cui sono elencate le modalità di accesso alla rete per tutti gli enti statali del Paese. Questo porterebbe all’isolamento di 140 milioni di civili - già vessati da una subdola censura e dalla mistificazione della realtà - dal resto del Globo. Ma i passi da compiere verso la sovranità digitale potrebbero essere ancora numerosi e non esenti da ostacoli e criticità.