Strage in Texas, le tracce lasciate sui social. Si poteva evitare?

Gli Stati Uniti fanno nuovamente i conti con una strage compiuta da un soggetto di giovane età contro vittime inermi. Il 24 maggio scorso Salvador Ramos, diciottenne senza precedenti, è entrato nella scuola elementare di Uvalde in Texas e ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 19 bambini e 2 insegnanti . Poco prima Ramos aveva ucciso sua nonna. Nella sparatoria anche il killer ha perso la vita. La più grave strage in una scuola dal 2012, sottolinea il New York Times, nonché un massacro che fa allungare ulteriormente la già lunga lista di sparatorie di massa (oltre 200) verificatesi negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno.

TANTE TRACCE SUI SOCIAL

Oltre a scioccare, la strage fa sorgere anche ulteriori interrogativi su cosa fare per evitare che fatti simili si possano ripetere. Mentre è compito dei politici americani riflettere sulle normative che consentono di acquistare armi con troppa facilità, anche il mondo tech può fare qualche riflessione. Il killer infatti ha lasciato diverse tracce sui social prima di compiere l'atto delittuoso . Si potevano prendere in considerazione più attentamente per evitarlo? Domanda complessa, ma ricordiamo di quali tracce si parla:

MA BASTANO PER PREVENIRE?

È indubbio che le comunicazioni via social di Ramos, considerate nel loro complesso, seppur non in grado di dimostrare in modo incontrovertibile l'intento criminoso, lasciavano comunque trasparire dei propositi che sarebbe stato opportuno prendere in esame. Ma sono analisi che vengono fatte a posteriori, e non è facile rispondere alla domanda su chi e sino a che punto si sarebbe dovuto spingere per controllare le comunicazioni social.

Ad esempio, sino a che punto potrebbe e dovrebbe spingersi Facebook per controllare comunicazioni private? Il caso da questo punto di vista ripropone ataviche discussioni che risalgono ai tempi della strage di San Bernardino in cui per trovare il colpevole l'FBI dovette violare l'iPhone dell'attentatore. E ancora, quanto penetrante può essere un'azione preventiva per evitare che un sistema di controllo applicato ai social non faccia diventare molto reale tecniche alla Minority Report? (o per dirla diversamente, sino a che punto è lecito fare un processo alle intenzioni di un adolescente?).

Le tracce lasciate nei social sono utili, ma probabilmente non bastano per evitare queste stragi. Sono d'aiuto alle istituzioni che possono avere un quadro più chiaro dei giovani - Ramos sembra essere stato un ragazzo difficile, la sua scuola ne era al corrente, ma non era stato mai segnalato alle autorità - ma non sono sufficienti. Un modo più pragmatico per attenuare il fenomeno delle stragi negli Stati Uniti lo ha indicato martedì sera il Presidente Biden sottolineando: