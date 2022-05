Elon Musk risponde alle minacce ricevute dal capo di Roscosmos: "dovessi morire..."

"Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi". È questo il messaggio che Elon Musk ha provocatoriamente affidato a Twitter (che ha recentemente acquistato per 44 miliardi di dollari e che sta pensando di cambiare radicalmente) giusto qualche ora fa, probabilmente in risposta alle minacce avanzate da Dmitri Rogozin, responsabile di Roscosmos. Il capo dell'Agenzia spaziale russa infatti ha diffuso un comunicato dove ha accusato Musk di aver consegnato alle forze ucraine assediate di Mariupol i propri terminali Starlink con cui accedere a internet grazie alla connessione satellitare a banda larga: Dalla testimonianza emersa dal comandante catturato della 36^ Brigata Marina delle Forze Armate Ucraine, il colonnello Dmitry Kormyankov, si è scoperto che i terminali Starlink di Elon Musk sono stati consegnati ai militanti del battaglione nazista Azov e ai marine ucraini a Mariupol con degli elicotteri militari. Stando alle informazioni in nostro possesso, la consegna è stata effettuata dal Pentagono. Elon Musk, dunque, è coinvolto nel sostegno delle forze fasciste in Ucraina. E di questo, Elon, ne risponderai come un adulto. Non importa quanto farai lo sciocco.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Effettivamente, poco dopo l'invasione da parte della Russia Musk aveva inviato numerosi terminali in Ucraina per aiutare a ristabilire una connessione internet nel Paese, visto che come riferiva il Washington Post decine di migliaia di modem satellitari erano stati hackerati da forze russe. Al contrario, aveva spiegato Musk lo scorso 26 marzo, il sistema Starlink aveva resistito a tutti gli attacchi hacker; affermazione confermata anche da un ufficiale del Pentagono. Dunque non è escluso che i satelliti di Musk abbiano un ruolo strategico nella resistenza ucraina, perché permetterebbero di guidare i droni dedicati al bombardamento di carri armati e altri mezzi russi; tuttavia, pare che non esista alcuna prova del fatto specifico menzionato da Rogozin, ovvero la consegna di terminali avvenuta a Mariupol con il coinvolgimento del Pentagono. Rogozin ha reso privato il suo account Twitter in lingua russa ormai da qualche giorno, e la madre di Musk ha risposto al tweet del figlio per dire che non lo trovava affatto divertente:

UN CONFLITTO DI VECCHIA DATA

Dmitri Rogozin A quanto pare, la disputa tra Rogozin e Musk va avanti da diverso tempo, ben prima del 2022. Otto anni fa il capo di Roscosmos aveva sottolineato la dipendenza degli Stati Uniti dalla Russia per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale dicendo che avrebbero avuto bisogno "di un trampolino" per lanciare i loro astronauti senza le Soyuz. Un'uscita a cui Musk aveva risposto sei anni dopo - "il trampolino funziona!" - quando un veicolo SpaceX aveva portato per la prima volta due astronauti Nasa a bordo della ISS. Lo scorso marzo Musk aveva sfidato Putin a duello su Twitter proprio sul tema della guerra in Ucraina, e Rogozin aveva sfruttato i versi del poeta russo Puskin per rispondere al CEO di Tesla e SpaceX: "Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo".