Snapchat, novità in arrivo per i creator: innovazioni della fotocamera e AR

Ed è proprio su questi ultimi che l'azienda ha voluto convogliare gran parte dei suoi sforzi. Come? Dando innanzitutto ulteriore risalto alla già esistente funzionalità Scan , quella cioè che consente di utilizzare milioni di lenti mettendo in relazione il soggetto inquadrato dalla fotocamera con i "filtri" di realtà aumentata disponibili sull'app, posizionandola in primo piano sulla schermata principale della fotocamera.

Un'altra novità è la nuova funzione creativa Camera Shortcuts, che suggerisce le modalità della fotocamera, le lenti e le colonne sonore più adatte ciò che la fotocamera di Snapchat sta inquadrando. Nuove funzionalità anche anche per Lens Studio, l'applicazione desktop (gratuita) con cui creator, sviluppatori e aziende sviluppano e pubblicano le proprie Lenti, che oltre ad arricchirsi di nuovi tool, da adesso avrà lenti "connesse", con cui gli utenti amici sul social network possono interagire in tempo reale.

Snapchat ha inoltre annunciato di aver introdotto nuove esperienze di try-on basate sulla realtà aumentata insieme a brand del mondo della moda, come funzioni in 3D e comandi vocali con cui gli utenti possono "indossare" virtualmente i capi.

Buone notizie anche per i creator che utilizzano Spotlight, la funzione simile a TikTok che paga gli utenti per clip popolari: a breve la piattaforma sarà disponibile anche da browser per non ha un account Snapchat. In questo modo, creator e brand che utilizzano strumenti di editing da desktop come Final Cut Pro possono caricare contenuti su Spotlight direttamente da Chrome o Safari, anche video in 4K HD.