Instagram sta lavorando alla possibilità di postare anche da computer

Instagram nel corso degli anni e della crescita esponenziale che lo ha interessato ha sempre conservato la centralità dell'esperienza mobile, conservando su desktop e laptop invece, nell'interazione tramite browser, numerose limitazioni. Ma questa politica potrebbe presto cambiare.

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che è spesso sul pezzo quando si tratta di scovare novità sulle varie piattaforme social, in un tweet ha pubblicato una serie di schermate che testimoniano come il team di sviluppo sia al lavoro per introdurre anche nella versione di Instagram accessibile da web browser, e dunque da computer, la possibilità di postare contenuti. Perché sì, ad oggi non è possibile farlo.