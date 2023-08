SOTTILISSIMO e POTENTISSIMO: ecco il Fold dei record! Unboxing Honor Magic V2

Honor Magic V2 è stato ufficialmente lanciato lo scorso mese in Cina e ha subito catturato l'attenzione di moltissime persone appassionate e che hanno sempre guardato con interesse il mondo degli smartphone pieghevoli. Tra queste ovviamente ci sono anche io e, come potete immaginare da questa anteprima, non ho saputo resistere al fascino di questo device. Come molti sapranno infatti, oltre ad essere un fan dei Fold in generale, sono una persona che compra pochi prodotti (un po' perchè ne posso provare tanti senza doverli acquistare) e che sceglie dispositivi che hanno qualcosa di unico, di particolare e che si differenziano dalla concorrenza. S10e a suo tempo, il secondo Fold, il primo iPhone 12 Mini, Zenfone 9 sono solo alcuni esempi di prodotti che ho personalmente acquistato perchè avevano tutti quel qualcosa di diverso che mi incuriosiva. Dimensioni, tecnologie, completezza o semplicemente curiosità, sono esattamente le medesime motivazione che mi hanno portato a scegliere Magic V2 oggi.

HARDWARE E DIMENSIONI UNICHE

La scintilla è scattata subito per un motivo: 9,9mm di spessore da chiuso! Per darvi un'idea molto precisa, il Samsung Galaxy S23 Ultra è 1mm più spesso e con peso quasi identico - nota: V2 pesa 231 grammi in pelle e 237 grammi in vetro mentre S23 Ultra pesa 234 grammi. Peso e dimensioni che, oltre ad essere un record assoluto, rendono un Fold che si trasforma in Tablet per la prima volta paragonabile in tutto e per tutto ad uno smartphone normale. Se poi andiamo ad analizzare le dimensioni, Magic V2 è più basso e più stretto di S23 Ultra e dunque, nonostante sia un Fold, è più piccolo e tascabile in ogni aspetto rispetto ad S23 Ultra.

Prendere come paragone un S23 Ultra capisco che però possa essere "facile" visto che è uno degli smartphone Android più grandi in commercio. Fortunatamente sono utilizzatore anche di Zenfone 10 che, al contrario, è uno degli smartphone Android più compatti disponibile sul mercato. Sebbene le dimensioni siano ovviamente diverse, Magic V2 non solo non risulta particolarmente grande in confronto all'Asus, ma ha praticamente lo stesso spessore visto che parliamo di 9,4 mm per lo Zenfone vs. 9,9 mm per l'Honor chiuso. Una differenza di mezzo millimetro che è realmente impossibile da percepire.

Peso e dimensioni quindi record per un Fold e anche se lo volessimo considerare solo come smartphone chiuso, ottime per un top gamma di ultima generazione. Si perchè Honor ha integrato tutto quello che si potrebbe volere in un prodotto mobile per la comunicazione, compresa una batteria da 5000mAh, divisa in due parti, che è la più sottile mai realizzata al mondo per un prodotto commerciale. SCHEDA TECNICA HONOR MAGIC V2

display: esterno : OLED LTPO da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz, supporto HDR10+, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, PWN di 3840Hz e una luminosità di picco di 2500 nits. Questo display supporta anche il pennino. interno: OLED LTPO da 7,92 pollici 2K con con frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz, supporto HDR10+, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, PWN di 3840Hz e una luminosità di picco di 1600 nits . Questo display supporta anche il pennino.

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria: 16GB di RAM 512GB interna UFS 4.0

Fotocamere: anteriore: 16 MP posteriori: 50 MP principale OIS 50 MP ultra grandangolare 20 MP teleobiettivo con zoom ottico 3x OIS

Batteria: 5.000mAh

5.000mAh Ricarica: 66W cablata

66W cablata Connettività : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS L1 + L5

: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS L1 + L5 Altro : Lettore di impronte digitali laterale, USB 3.1 Tipo C, Altoparlanti stereo doppi, IMAX Enhanced, Dual SIM

: Lettore di impronte digitali laterale, USB 3.1 Tipo C, Altoparlanti stereo doppi, IMAX Enhanced, Dual SIM Dimensioni : aperto: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm chiuso: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm

: Peso: 231 grammi

Le uniche due caratteristiche importanti che mancano per renderlo realmente super completo sono la ricarica Wireless assente e la certificazione IP68. Se per la prima specifica possiamo immaginare che la scelta sia causata dalla mancanza di spazio visti i 4.8mm di spessore delle singole metà del prodotto, per la certificazione IP dispiace non trovarla vista l'ingegnerizzazione incredibile della cerniera.

CONFRONTO DIRETTO...

Essendo un appassionato di Fold, non poteva mancare un confronto diretto tra Magic V2 e Fold5. Sebbene sia ancora presto per fare una sfida completa, posso sicuramente confermare che a livello software Samsung riesce ad essere insuperabile e ad avere quella flessibilità, completezza e qualità sui Fold che è ad oggi inarrivabile per qualunque altro brand.

Se dunque lato software la battaglia è vinta a tavolino da Samsung, dimensioni, estetica, visibilità della piega e comodità di utilizzo, Honor non teme confronto. Lo schermo esterno è molto più comodo da usare, è più largo e quindi con una mano si impugna peggio ma è il prezzo da pagare per poter utilizzare Magic V2 come se fosse un normalissimo smartphone, alla stregua di un S23+ per fare un altro paragone.

In tasca da chiusi la differenza è notevole: oltre al peso è proprio lo spessore a rendere Fold5 difficile da tenere in un pantalone per lungo tempo, ovviamente prendendo come riferimento gli smartphone senza custodia. Notevole anche la differenza dei pannelli interni una volta aperti. Se in "verticale" i due schermi sembrano simili, appena li giriamo si nota una differenza di quasi 1cm tra i due pannelli.

Sebbene non sia questo un elemento che cambia l'utilizzo stesso dei due prodotti, è comunque interessante notare come, con questo form factor, piccole differenze da chiuso possano diventare molto importanti una volta aperti i display. Detto questo, non voglio dilungarmi troppo al momento visto che Magic V2 non ha i servizi Google (in arrivo ufficialmente anche per le versioni Cina pare) e che il lancio Europeo è previsto tra alcune settimane. Il software è al momento molto simile a quello del VS che ho recensito alcuni mesi fa e dunque potete semplicemente immaginare quel prodotto in una scocca molto più ottimizzata e da record. Curiosità, domande? Cosa vorreste sapere su Magic V2 in attesa della recensione?

VIDEO