Huawei Mate X3: unico, stimolante per la concorrenza ma che in pochi vedranno

Ebbene sì, ho avuto la possibilità di provare per qualche settimana il nuovo Mate X3 di Huawei , il pieghevole lanciato lo scorso mese di maggio dal produttore cinese che, sin da subito, mi aveva stupito per una serie di caratteristiche tecniche e fisiche che attualmente sono sostanzialmente uniche all'interno del panorama dei pieghevoli a libro. Insomma, un prodotto con tutte le carte in regola per eccellere nella sua categoria , se non fosse per quelle limitazioni legate al software che, inutile nasconderci dietro a un dito, ci sono e sono sicuramente impattanti. Da queste settimane di prova e cogliendo l'occasione di un giro a Maranello per la prova della Ferrari 296 GTS sono nate una serie di considerazioni che vorrei condividere con voi.

UN CAPOLAVORO DI INGEGNERIA

Ovviamente questa non sarà una recensione come tutte le altre, anzi, non sarà proprio una recensione e non vuole nemmeno esserlo; non vedrete quindi voti, giudizi finali e pro e contro. Quello che vi propongo è una sorta di parallelismo che coinvolge proprio il nuovo Mate X3 e la 296 GTS che, senza nemmeno forzare troppo la mano, hanno molte più cose in comune di quello che si possa pensare.

A partire dallo studio del design. Da un lato abbiamo un'auto iconica, già solo per lo stemma che porta sul cofano, disegnata dalle sapienti mani di Fabio Manzoni e del suo team di collaboratori, che lavorano mesi e mesi per differenziare ogni vettura mantenendo però sempre quei canoni stilistici che rendono unico il brand del cavallino rampante. Grande cura nell'armonia delle linee, negli accostamenti di materiali e di colori, tutto mantenendo un occhio di riguardo per l'aerodinamica; elemento fondamentale che rappresenta un po' il punto di incontro tra il design e la dinamica.