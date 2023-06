Recensione Motorola Edge 40: un medio gamma senza difetti? Quasi | Video

Dopo aver visto il Motorola Edge 40 primeggiare nel confronto dei medio gamma 2023 pubblicato qualche giorno fa, oggi ne parliamo nel dettaglio andando a sviscerare aspetti non analizzati al tempo come gli speaker, il feedback della vibrazione, i video che registra, le tantissime funzioni software a disposizione ed andremo ovviamente anche ad analizzare in maniera più approfondita tutti gli altri aspetti. Il Motorola Edge 40 esce sul mercato ad un prezzo importante, 600 euro di listino, seppur sin dal Day One è in offerta ad un prezzo di 529 euro, decisamente più a fuoco seppur ancora alto. Colpevole il ritardo nell'uscire soltanto a giugno in vendita, si scontra con l'importante deprezzamento degli altri medio gamma come A54, Xiaomi 13 Lite o Poco F5 che hanno iniziato a perdere quei classici 100-200 euro rispetto al listino e potrebbero quindi risultare più appetibili. Motorola ci offre una scheda tecnica comunque di altissimo livello tra un ottimo display AMOLED con refresh rate di 144Hz, un peso piuma di 167g, un comparto fotografico che evita scivoloni come fotocamere macro da 2 megapixel tanto per far numero, una certificazione IP68, una batteria da 4400mAh con anche ricarica wireless, ottimi speaker con supporto al Dolby Atmos ed un SOC basato sul "nuovo" Mediatek Dimensity 8020 (ricordatevi quel virgolettato, lo approfondiremo più in avanti)



INDICE

QUALITÀ COSTRUTTIVA E DESIGN

Se avessi avuto tra le mani l'Edge 40 senza conoscere la scheda tecnica e senza averlo mai acceso e provato, vi avrei tranquillamente detto che dal design e dalla qualità percepita al tatto ci troviamo di fronte ad un top di gamma a tutti gli effetti. La nostra versione non è quella in eco-pelle ma con retro in plastica con trattamento opaco che risulta praticamente indistinguibile dal vetro. Come spesso ripeto in questi casi, avere della plastica che ci fa risparmiare molto in peso e spessore è un compromesso che accetto volentieri su smartphone medio gamma, soprattutto considerando che la maggior parte delle persone poi andrà a proteggere comunque il telefono con una cover. E una in plastica rigida tra l'altro la si trova già nella confezione di vendita.

Le due fotocamere posteriori sono sporgenti ma non così tanto da far traballare drasticamente il telefono se poggiato su un tavolo mentre la back cover non si incastona alla perfezione con il frame in metallo andando a creare una leggera scalettatura avvertibile al tatto che potrebbe risultare fastidiosa. Il grip e l'usabilità sono buoni, parliamo comunque di uno smartphone sotto la soglia psicologica dei 160mm di altezza, risultando utilizzabile ad una mano in alcune brevi operazioni come la navigazione a piedi con Maps.

Il frame del telefono è in metallo. Un bel metallo che ci fa sembrare lo smartphone più resistente di quello che è realmente. Genialata di Motorola nascondere le scritte e loghi obbligatori, come il CE, nel frame inferiore così da armonizzare il design. Può sembrarvi una scemata quella appena citata ma sono in queste piccole cose che ormai si nota quando un produttore non rilascia nuovi modelli su nuovi modelli tanto per, ma fa uno studio dietro al design di prodotti anche "non top".

DISPLAY E SBLOCCO

Per sbloccare l'Edge 40 possiamo sfruttare il comodissimo ed efficiente sensore per le impronte digitali posto sotto al display pOLED. Come analizzato nel confrontone funziona bene e risulta essere decisamente più rapido ed efficace di quello del Galaxy A54, ma allo stesso tempo meno rapido degli Xiaomi. A coadiuvare lo sblocco fisico troviamo anche un comodo sblocco con il volto 2D, riesce a rilevarci anche quando non siamo perfettamente allineati alla fotocamera anteriore ma ovviamente non risulta essere un metodo di sblocco sicuro.

Una volta sbloccato il Moto Edge 40 ecco lì che ci troviamo di fronte ad un display pOLED curvo con risoluzione FHD+ ed un refresh rate estremo di 144Hz che poche volte entra in azione se nelle impostazioni lasciamo attiva la selezione Automatica. I 120Hz vengono favoriti in molte più occasioni per risparmiare autonomia seppur ci sia comunque la possibilità di forzare il refresh a 144Hz ma personalmente vi consigli di risparmiare batteria dato che la differenza dai 120 è pressoché impercettibile. Per quanto riguarda la luminosità arriviamo fino a 1200Nits al picco in modalità automatica, un ottimo compromesso poiché anche in giornate assolate di mare non ho mai avuto problemi a visualizzare il display.

Manca il supporto al Dolby Vision mentre è presente quello all'HDR10+, seppur in applicazioni di terze parti come Netflix ancora non sia stato integrato. Nelle impostazioni del display troviamo la possibilità di tarare i colori con due preset "Intenso" e "Naturale", modificare il punto di bianco ed inoltre c'è la possibilità di attivare il DC Dimming tramite l'opzione "Prevenzione dello sfarfallio". Il Tema scuro è ben fatto con dei neri assoluti come piace a me e tutto sommato reputo il display uno dei punti di forza di questo Motorola.

SOFTWARE

Ormai lo saprete meglio di me: comprare un telefono Motorola significa optare per una interfaccia grafica ed un software incentrato su Android Stock e seppur io non sia un amante di quest'ultimo apprezzo le tantissime integrazioni intelligenti che fa Motorola. Seppur abbiamo Android stock non rinunciamo a svariate genialate software come la possibilità di illuminare i bordi curvi del display all'arrivo di qualche notifica, attivare la torcia scuotendo il telefono, toccare due volte il retro del telefono per fare partire una azione rapida, avere volumi separati per le varie app, l'autoregolazione degli speaker stereo in base a come orientiamo lo smartphone, la carica ottimizzata e tanto altro come l'Always On Display interattivo, varie gesture ed il Ready For wireless, praticamente una modalità desktop ottimizzata. Se il software e l'interfaccia grafica risultano essere completissime dove si può migliorare è lato aggiornamenti poiché la politica 2+5, due major update e cinque anni di patch di sicurezza, non è male ma il rilascio degli update è troppo casuale. Ricordo di essere stato con l'Edge 30 più di quattro mesi senza ricevere neanche un aggiornamento delle patch di sicurezza, al limite dell'accettabile se pensiamo a quanti pochi smartphone ha a listino Motorola ogni anno. Se Motorola migliorasse su questo aspetto e passasse da due a tre major garantiti, il livello di supporto software si eleverebbe tantissimo andando a pareggiare l'esperienza che offre Google con i suoi Pixel.

SCHEDA TECNICA

display: pOLED 6,55" FHD+ Endless Edge, 402ppi, luminosità picco 1.200nit, frequenza di aggiornamento 144Hz, HDR10+, schermo-scocca 92,7%

pOLED 6,55" FHD+ Endless Edge, 402ppi, luminosità picco 1.200nit, frequenza di aggiornamento 144Hz, HDR10+, schermo-scocca 92,7% processore: MediaTek Dimensity 8020 octa-core

MediaTek Dimensity 8020 octa-core memoria: 8GB di RAM LPDDR4X 256GB interna UFS 3.1

connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual SIM: sì, 1eSIM + 1 nano SIM

sì, 1eSIM + 1 nano SIM sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display audio: speaker stereo, Dolby Atmos, 3x microfoni

speaker stereo, Dolby Atmos, 3x microfoni OS: Android 13

Android 13 resistenza: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 32MP, f/2,4, pixel da 0,7um, tecnologia Quad Pixel (1,4um) posteriori: 50MP principale, f/1,4, 1/1,5", pixel da 1,0um, tecnologia Quad Pixel (2,0um), OIS, PDAF omnidirezionale 13MP ultra grandangolare, FOV 120°, f/2,2, Macro Vision, pixel da 1,12um

batteria: 4.400mAh con ricarica rapida 68W cablata, 15W wireless

4.400mAh con ricarica rapida 68W cablata, 15W wireless dimensioni e peso (a seconda della colorazione): 158,4x71,99x7,49mm per 167g (Lunar Blue) 158,4x71,99x7,58mm per 171g (Eclipse Black, Nebula Green)

colori: Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black (in futuro anche Magenta?)

PRESTAZIONI E ALTRO

Se per ora difetti e noie evidenti non sono saltati fuori qualche magagna si nota parlando di prestazioni. Seppur infatti Motorola si faccia fregio di essere la prima a sfruttare il "nuovo" Mediatek Dimensity 8020, basta poco per scoprire che in realtà questo SOC non è niente meno che un mero rebrand del Dimensity 1100 uscito ormai tre anni fa. Il peso degli anni in effetti si sente tutto perché quando iniziamo a scorrere tra le varie app social si nota subito di come non ci sia stato un salto in avanti evidente dallo Snapdragon778G+, se non fosse per una scheda grafica leggermente più competitiva. Provando qualche videogame 3D come Honkai Star Rail ho notato che a risoluzione e dettagli massimi ci sono dei micro lag presenti sin dai primi secondi di gioco, un risultato non all'altezza rispetto allo Snapdragon 7+ Gen 2 che abbiamo di recente provato sul Poco F5 che dopo più di 1h e 30min di videogioco non perdeva ancora il minimo frame. Male la RAM da 8GB che rimane una LPDDR4X 16bit quad-channel mentre molti concorrenti sono passati alla DDR5 su questa fascia di prezzo. Lo storage, 256GB nel nostro caso, è un UFS 3.1 di buono, anzi buonissimo livello.

BATTERIA Motorola Edge 40 si basa su una batteria da 4400mAh ma anche perdendo quei circa 600mAh rispetto alla concorrenza il risultato finale raggiunto è pressoché lo stesso con la mia giornata più stress durata 18h dopo le quali ero ancora con il 9% di autonomia residua e circa 6h di display con da considerare più di 200km di cambi celle in auto con Android Auto Wireless, Apple Music in qualità Loseless, tre ore di Google Maps e circa 40 minuti di Instagram. Da notare che in questa giornata che trovate anche negli screenshot ho effettuato una piccola ricarica di un 15% aggiuntivo per essere sicuro di tornare a casa con ancora un po' di carica residua. In giornate con abbondante WiFi ho raggiunto anche le otto ore di display attivo sostituendo l'utilizzo in navigazione con Netflix e molte più app social. Bene la ricarica rapida a 68W e quella wireless a 15W che seppur non velocissima è già apprezzabile che ci sia dato che troppo spesso, anche per un mero fattore di marketing e limitazione forzata, non viene inserita dal principio.

MICROFONI E RICEZIONE Bene anzi benissimo i microfoni poiché ci troviamo di fronte all'unico medio di gamma del 2023 analizzato fino ad ora ad integrare ben tre microfoni aggiungendone uno vicino alle fotocamere posteriori oltre che i classici due posti inferiormente e superiormente. Peccato solo che in alcune app come WhatsApp la nostra voce risulti leggermente sottotono ma sicuramente è un problema di ottimizzazione app. La ricezione anche risulta essere efficiente con un cambio dal 4G al 5G immediato ed un segnale forte.

DOPPIO SPEAKER e DOLBY ATMOS Il doppio speaker di Moto Edge 40 non solo funziona bene ed è quasi uno scalino sopra tutti gli altri medio di gamma ma si può anche avvalere di alcune funzioni software che trovate negli screenshot pubblicati poco sopra quando si parlava di software. Ad esempio proprio come iPhone quando andiamo a ruotare lo smartphone cambia anche la "direzione" del suono in modo da rendere l'ascolto sempre equilibrato tra speaker sinistro e destro o superiore/inferiore.

FOTOCAMERA

Iniziamo a parlare di fotocamera esclamando subito un "Brava Motorola!" per non essere cascata nel marketing becero propinandoci, a costo di dire di avere tre fotocamere a disposizione, una fotocamera macro da 2 megapixel come è ormai prassi su questa fascia di prezzo. Il sensore principale da 50MP è rimasto lo stesso da 1/1.55" ma cambiano le lenti poiché rispetto al precedente Edge qui abbiamo una apertura focale di f/1.4. La fotocamera ultrawide mantiene l'autofocus per andare ad effettuare con lui anche delle foto macro ma rispetto alla precedente generazione risulta essere peggiorata.

Le foto scattate non sono malvagie seppur sia evidente che non ci troviamo di fronte ad un cameraphone, sopratutto in scenari complicati con esposizioni difficili o poca luce. La fotocamera principale ha uno stabilizzatore ottico che funziona bene seppur con movimenti evidenti in video non riesce ad offrirci una compensazione ottimale. C'è ovviamente la possibilità di scattare a massima risoluzione anziché in binning 4-in-1 ma la differenza non è poi così evidente se non nelle dimensioni del file elaborato.

Bene I video che si spingono fino al 4K sia per le fotocamere posteriori ma anche per la selfie camera! Proprio parlando di selfie ne ho scattati diversi e seppur il sensore da 8MP non faccia miracoli i risultati non sono così drammatici come pensavo anzi, fa comunque meglio di uno Xiaomi o Redmi di fascia medio-bassa.

CONCLUSIONI

Tirando le somme potremmo dire che Motorola Edge 40 è uno dei medio gamma più completi del 2023 se non il più completo. Dopo un ottimo Edge 30 che però si differenziava effettivamente poco da Edge 20, qui abbiamo avuto un cambiamento più netto e in meglio. Peccato per la CPU che cambia ma non troppo in meglio, probabilmente l'unico difetto che potremmo trovare oltre al prezzo di listino al momento troppo elevato considerando che si va a scontrare con alcuni top di gamma "economici" quali Galaxy S23 e Xiaomi 13, calati molto di prezzo. Resta indubbio che se volete risparmiare e quello che vi interessa principalmente sono le prestazioni un POCO F5 a meno di 400€ resta ancora la miglior scelta da fare per quanto riguarda un acquisto sulla fascia media ma per tutti i rivali di questo Motorola vi consigliamo di recuperare il confrontone pubblicato qualche giorno fa!

ESTETICA, PIACEVOLEZZA D'USO E MATERIALI USATI ESTETICA, PIACEVOLEZZA D'USO E MATERIALI USATI FOTOCAMERA COMPLETA PER UN MEDIO GAMMA FOTOCAMERA COMPLETA PER UN MEDIO GAMMA OTTIMA AUTONOMIA (+ RICARICA WIRELESS) OTTIMA AUTONOMIA (+ RICARICA WIRELESS) DISPLAY SEMPRE BEN VISIBILE DISPLAY SEMPRE BEN VISIBILE AGGIUNTE SOFTWARE AGGIUNTE SOFTWARE IL DIMENSITY 8020 È SOLO UN REBRAND IL DIMENSITY 8020 È SOLO UN REBRAND LISTINO LEGGERMENTE TROPPO ALTO LISTINO LEGGERMENTE TROPPO ALTO

VOTO: 8

VIDEO

Motorola Edge 40 è disponibile online da (aggiornamento del 07 giugno 2023, ore 13:40) Motorola Edge 40 è disponibile online da eBay a 459 euro . Per vedere le altre 21 offerte clicca qui