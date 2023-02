Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: imbattibile ma non per tutti

Non tutti i prodotti sono usciti bene, di scivoloni ne abbiamo visti diversi, ma Samsung ha sempre spinto sull'acceleratore e oggi possiamo dire, senza peccare di arroganza, che Galaxy su Android è sinonimo di garanzia : aggiornamenti, prodotti ottimi, design piacevoli e soluzioni uniche sul mercato. Nel tempo sono state abbandonate alcune serie e tra queste la gamma Note è stata inglobata all'interno del mondo Galaxy S, scelta che non a tutti i fan è piaciuta ma che di fatto non ha portato un cambiamento nel DNA del prodotto Note che Samsung lanciò anni fa.

Utilizzo la serie Galaxy da prima ancora che la stesa Samsung iniziasse la massiccia campagna pubblicitaria che negli ultimi 10 anni ha portato questa serie di prodotti alla notorietà. Era il tempo del Galaxy i7500 , smartphone che in pochissimi ricorderanno ma che ha di fatto dato il via alla gamma Galaxy Android commerciale nel 2009. Di strada Samsung ne ha fatta tantissima e oggi tra Fold, Tablet, accessori e Notebook, Galaxy non è solo una famiglia ma un vero e proprio ecosistema hardware e software.

Dall'altra non ho amato S22 Ultra a causa della sua grandezza: gusti personali ovviamente , uno smartphone cosi grande ha innumerevoli comodità e la S Pen deve pur entrare nella scocca, ma io sono più incuriosito da smartphone piccoli come S23 per esempio o, in maniera totalmente opposta, da quelli come il Fold, che non hanno compromessi. Insomma, se la devo fare grande, facciamola grande davvero e tagliamo la testa al toro (n.d.r)!

Per questi motivi il mio approccio a S23 Ultra è stato piuttosto freddo e durante i primi due giorni di utilizzo fermo restando ovviamente che da subito prestazioni, display, fotocamere e via dicendo mi hanno entusiasmato. A distanza di una settimana sono finalmente pronto a raccontarvi la mia esperienza, le mie sensazioni in questa recensione fatta a 4 mani . Il motivo è semplice: S23 Ultra dato da Samsung è la versione Corean a e dunque leggermente diversa da quella Italiana che comprereste e sulla quale è difficile fare test di rete certi visto che ci sono anche piccole differenze software (nella versione Coreana non è installata la Calcolatrice, Samsung Note o altri programmi comunque scaricabili dal Galaxy App Store). Inoltre la versione coreana è un ibrido particolare: 12/256GB , variante non disponibile in Italia, con una velocità delle memorie UFS 4.0 leggermente inferiore alla12/512GB Italiana.

DESIGN E QUALITÀ COSTRUTTIVA

Il frame laterale è realizzato con materiali ancora più robusti e il contrasto opaco/lucido a me è piaciuto. Piccole differenze anche sulle ottiche posteriore, sulla finitura dei fori e probabilmente anche sul tipo di vetro utilizzato per le ottiche stesse. Il tutto non rende più maneggevole e comodo da utilizzare questo S23 Ultra, ma sicuramente in mano scivola un pochino meno rispetto al suo predecessore.

DISPLAY

Samsung sebbene sia leader nel settore degli schermo Amoled, non ha portato un ulteriore standard nel settore mobile alzando l'asticella sopra i competitor principali. Ha scelto un approccio più conservativo che potrebbe in parte deludere ma che, nell'utilizzo quotidiano, non porta a nessun reale compromesso e anzi! Il display di S23 Ultra è meraviglioso, leggibile in ogni condizione di luce e ha caratteristiche che ho apprezzato tantissimo:

Tutto il resto non cambia o meglio, è sempre eccellente con una miriade di impostazioni presenti nel menu dedicato, tutte le possibili certificazioni e ottimizzazioni dedicate nelle applicazioni di streaming più blasonate. Insomma, difficile davvero fare appunti a questo schermo se non constatare che i 1750nits massimi non superano i 2000nits massimi di iPhone 14 Pro per chi vuole fare il confronto schede tecniche.

SOFTWARE

Potrei scrivere un piccolo saggio solo sulla parte software e una volta arrivato alla fine, scriverne un altro sui software non preinstallati da Samsung ma sempre di Samsung e che possono migliorare ancora molto l'esperienza di utilizzo. Ovviamente non lo farò, ma la One Ui su S23 Ultra è senza dubbio alcuno il software più elaborato mai realizzato per un prodotto tecnologico commerciale portatile. Non dico che Windows sia meno completo, ma riuscire ad inserire cosi tante funzionalità e opzioni gestibili su uno schermo "piccolo" e allo stesso tempo sfruttabili con le dita ed anche intuitive, lasciatemi dire che non è un lavoro banale.

Potreste passare ore, giorni a vedere tutte le opzioni e capirle fino in fondo per creare uno smartphone che quasi si trasforma a seconda del vostro utilizzo, dell'orario o del profilo. Potreste lasciare perdere tutto e far fare il lavoro allo smartphone senza perdervi in menu e funzioni che, per quanto utili, non vi cambieranno la vita. O ancora, potreste passare 2 mesi con S23 Ultra per poi scoprire che con altri 5 programmi Samsung ulteriori ufficiali, la vostra esperienza potrebbe andare ad un livello ancora più alto e personalizzabile.

Il tutto con una S Pen che magari avete dimenticato di avere ma che è li, nell'angolo, sempre pronta nel caso in cui vogliate utilizzarla. Creare un prodotto che riesce ad essere immediato per un utente che non vuole impazzire, completo per un utente avanzato, estremamente flessibile per un utente pro e completamente personalizzabile per un utente super esperto non è impresa da poco. Il tutto con una flessibilità d'uso impareggiabile e che vi permetterà di avere il più avanzato prodotto per la comunicazione mobile al momento disponibile, connessione satellitare a parte (n.d.r).

A chiudere il cerchio, 4 major update garantiti, 5 anni di patch e rilasci mensili che vi faranno sentire protetti e al sicuro visto anche l'investimento importante fatto in fase di acquisto.