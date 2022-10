Recensione Motorola Edge 30 Ultra: la casa alata su alti livelli

Eccomi con la recensione completa di Motorola Edge 30 Ultra, il ritorno della casa alata sulla fascia alta del mercato, un ritorno in grande stile, con gli ingredienti che da sempre appartengono agli smartphone Motorola: concretezza, software semplice, hardware di qualità. Questo Edge 30 Ultra si piazza nella fascia competitiva dei quasi top, riuscendo a giocarsi diverse carte interessanti: la ricarica a 125 Watt, una fotocamera da 200 MP, processore top di gamma a fronte dell'unico vero compromesso rappresentato dalla mancanza di certificazione di resistenza ad acqua e polvere. Scopriamolo più nel dettaglio.

DESIGN E QUALITA' COSTRUTTIVA

Motorola Edge 30 Ultra è un bel bestione di 161,8 x 73,5 x 8,4 mm con bordi curvi che ricreano un aspetto generale molto simile a quello di Pixel 6 Pro nella parte frontale. In confezione troverete una bella cover in TPU che aiuterà l'ergonomia visto che i bordi sono estremamente sottili e spigolosi, raffinati ma poco pratici. La parte posteriore è in vetro Gorilla Glass 5, così come la protezione del display, il frame è in alluminio e la qualità costruttiva è impeccabile, a dispetto dell'assenza di certificazione IP. C'è da dire comunque che su tutti i fori sono presenti guarnizioni che testimoniano per lo meno una parziale resistenza all'acqua, l'idea che mi sono fatto è che essenzialmente manchi solo la certificazione, come spesso avveniva in passato per gli smartphone OnePlus.

DISPLAY

Il display è un P-OLED FullHD+ da 6,67 pollici in 20:9 e refresh rate fino a 144 Hz e supporto HDR10+. Non si tratta di un pannello LTPO ma la frequenza di aggiornamento viene comunque gestita dinamicamente tra 30 e 144 Hz con step intermedi a 60, 90, 120 Hz. Ottima la luminanza che arriva a 1.250 nit e di conseguenza la leggibilità all'aperto, specialmente con contenuti HDR le immagini appariranno davvero brillanti. La calibrazione è un po' troppo satura nella modalità " colori intensi", mentre con il profilo "colori naturali" la riproduzione è decisamente più equilibrata. Vi segnalo infine che è presente l'opzione per attivare il DC Dimming ed evitare lo sfarfallamento del display OLED a bassi livelli di luminanza.

SOFTWARE

Su Motorola Edge 30 troviamo Android 12 con patch di sicurezza aggiornate al primo settembre 2022, la politica di aggiornamenti Motorola prevede 2 anni di aggiornamenti Android e 3 di patch di sicurezza. Sapete che la mia preferenza personale va verso le UX di ispirazione stock, nonostante riconosca la maggiore completezza di interfacce personalizzate come la OneUI o la ColorOS, credo che i software semplici e curati, proprio come su questo Motorola Edge, siano la migliore soluzione. Tutte le aggiunte sono racchiuse all'interno dell'app Moto. E' un'impostazione che personalmente trovo molto efficace per riuscire a mantenere semplici i menù senza per questo rinunciare ad un bel set di impostazioni e personalizzazioni. In particolare è abbondante il set di gesture, sono tante le possibilità di personalizzazione grafica ed è presente la storica funzionalità Moto Display, una sorta di display ambient avanzato e interattivo, che ultimamente è stato aggiornato graficamente per essere anche appagante alla vista oltre che molto comodo.

Tra le varie funzioni di Edge 30 Ultra c'è anche Ready For, la suite di strumenti in ambiente desktop che si ottiene collegando a PC o monitor lo smartphone, con cavo o wireless. E' un ottimo coltellino svizzero che contiene tantissime funzioni, tra cui la possibilità di usare lo smartphone come webcam e quella di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi.

SCHEDA TECNICA

display : pOLED Endless Edge da 6,67 pollici Full HD+ (394 ppi) a 144 Hz, HDR10+

: pOLED Endless Edge da 6,67 pollici Full HD+ (394 ppi) a 144 Hz, HDR10+ chip : Snapdragon 8+ Gen 1, octa core con processo produttivo a 4 nanometri, 3,19 GHz di frequenza massima

: Snapdragon 8+ Gen 1, octa core con processo produttivo a 4 nanometri, 3,19 GHz di frequenza massima memorie : 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 fotocamere : posteriore wide principale: 200 MP con sensore da 1/1,22 pollici, apertura f/1.9, pixel da 0,64 μm (2,56 μm con pixel binning), stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) posteriore ultra wide + macro: 50 MP, FoV 114°, f/2.2, pixel da 0,64 μm (1,28 μm con pixel binning) posteriore tele: 12 MP, zoom 2x ottico, ibrido 16x, f/1.6, pixel da 1,22 μm video: 8K a 30 fps, 4K a 60 fps, slowmo in Full HD a 960 fps anteriore: 60 MP, f/2.2, pixel da 0,61 μm (1,22 μm con pixel binning), video in 4K a 30 fps

: connettività : Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC

: Dual SIM (5G + 5G), 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C 3.1, NFC audio : stereo, tuning by Dolby Atmos, 2 microfoni

: stereo, tuning by Dolby Atmos, 2 microfoni batteria : 4.610 mAh

: 4.610 mAh ricarica : TurboPower da 125 watt (in dotazione), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt

: TurboPower da 125 watt (in dotazione), wireless fino a 50 watt, wireless inversa 10 watt impermeabilità : IP52

: IP52 interfaccia : My UX su base Android 12

: My UX su base Android 12 dimensioni : 161,76 x 73,5 x 8,39 mm

: 161,76 x 73,5 x 8,39 mm peso: 199 grammi

ESPERIENZA D'USO

Motorola Edge 30 Ultra fa dell'esperienza d'uso quotidiana il vero punto nodale dell'intera proposta ed è anche ciò che maggiormente mi ha convinto di questo smartphone che, andando al sodo, riesce ad offrire una grande affidabilità, consistenza e performance in tutto ciò che fa. Insieme al software, questo Edge 30 Ultra aggiunge quelle specifiche tecniche di livello nei punti cruciali: display, audio, autonomia, ricarica, fotocamere che emergono sempre alla distanza. Giudizio positivo anche sul lettore di impronte digitali, che è ottico, posizionato sotto il display e per il feedback aptico, preciso e con la giusta potenza.

Le prestazioni sono solide, lo Snapdragon 8+ Gen 1 conferma di saper coniugare potenza e consumi, permettendo al Motorola Edge 30 Ultra di essere sempre molto reattivo e fluido in qualunque operazione, con una predilezione particolare per il gaming, grazie anche ad una suite software ben fatta. La quantità di memoria aiuta, Motorola in Italia ha fatto la scelta di portare solo la versione 12/256 GB che è certamente quella che più si addice al posizionamento verso l'alto del prodotto. Purtroppo non è sempre così e ancora si vedono brand proporre tagli di memoria inadeguati a prodotti oltre i 1.000 euro.

AUTONOMIA E RICARICA La batteria equipaggiata su Motorola Edge 30 Ultra è da 4.610 mAh, non enorme guardando solo i numeri, ma ottima nella resa riuscendo a garantire senza problemi una giornata piena di autonoma, con almeno 6 ore di display attivo. In ogni caso la gestione energetica non sarà un problema con l'alimentatore incluso in confezione da 125 Watt (ci mette meno di 20 minuti per portare la batteria al 100%), la ricarica wireless da 50 watt e ricarica inversa.

AUDIO E MULTIMEDIA Tutto il comparto multimediale è di ottimo livello, non c'è il jack audio da 3,5 mm, in compenso l'audio dagli altoparlanti è stereo, molto potente e abbastanza profondo sulle basse frequenze. Il tutto è supportato dal display molto luminoso, che rende particolarmente bene nella visualizzazione dei contenuti HDR.

PARTE TELEFONICA E CONNETTIVITA' Ecco, forse l'unico vero punto debole di Motorola Edge 30 Ultra è la ricezione del segnale, ma attenzione, non sto dicendo che sia uno smartphone che prende poco o che ha problemi particolari nel quotidiano. Molto più semplicemente la ricezione è sotto la media, dove altri fanno fatica lui ne fa un po' di più, dove gli altri magari agganciano a singhiozzo lui rimane a secco. Ma devo dire che questo comportamento appartiene a tutti gli smartphone Motorola recenti che ho provato. Se ve lo foste chiesti, il valore SAR è perfettamente nella media, non è inferiore ad altri smartphone. In compenso la gestione dual sim è studiata con molta attenzione e permette all'utente di gestire nel dettaglio il comportamento delle due SIM ed impostare profili personali e di lavoro automatici. Nulla di particolare da segnalare invece su WiFi, Bluetooth e GPS, tutto funziona correttamente.

FOTOCAMERE

Il comparto fotografico di Motorola Edge 30 Ultra è tutto un programma. In questo paragrafo non andrò troppo nel dettaglio dal momento che lo abbiamo analizzato più da vicino in uno speciale qualche giorno fa, lo trovate QUI. Il cavallo di battaglia è il sensore principale Samsung HP1 da 200 MP, con ottica stabilizzata e doppio dual pixel autofocus. Al suo fianco troviamo una ultrawide da 50 MP con Samsung JN1 con AF e un teleobiettivo 2X ottico, non stabilizzato, da 12 MP; infine, sulla parte frontale, c'è una fotocamera da 60 MP F/2.2.

Le foto a 200 MP sono davvero notevoli per livello di dettaglio, con una pulizia dell'immagine che non mi sarei aspettato vista la mole di dati in gioco e le dimensioni minuscole dei pixel. Si possono scattare essenzialmente di giorno e con tanta luce, però in alcune situazioni vi lasceranno di stucco.

Chiaramente le immagini non devono essere elaborate necessariamente a 200 MP, anche perché pesano tra i 50 e i 70 MB l'una, sarebbero ingestibili dopo un po'. Interviene quindi il pixel binning che associa 16 pixel a gruppi di 4x4, per un pixel virtuale di 2,56 micrometri. I risultati sono convincenti, il software lavora bene nonostante i tantissimi dati da elaborare e anche con poca luce, pur con scatti in situazioni limite, riesce a districarsi senza problemi.

Bene anche i ritratti con la fotocamera secondaria con ingrandimento ottico 2X, le ultrawide da 50 MP vengono piuttosto bene di giorno ma meno di notte, ottimo però che ci sia l'autofocus per macro scenografiche, infine i selfie sono convincenti e tra i migliori anche rispetto ai prodotti di fascia premium.

Rispetto ai video è possibile arrivare al formato 8K a 30 fps, in questo caso la qualità è davvero incredibile, con un livello di chiarezza impressionante. Nei video però c'è un problema grosso di autofocus, evidentemente un bug che dovrà essere risolto, quindi se da un lato la qualità dell'immagine è elevata, dall'altro non è possibile in questo momento attribuirgli la sufficienza, speriamo risolvano rapidamente.

IN CONCLUSIONE

Motorola Edge 30 Ultra viene proposto a 999 euro di listino, scontato però già di 100 euro fin dal day one, raggiungendo quindi un prezzo di 899 euro. Negli ultimi giorni, tuttavia, vi abbiamo notificato alcune offerte interessanti che l'hanno portato poco sopra gli 800 euro. Tutto considerato, il rapporto qualità/prezzo di questo prodotto è ottimo, molto più conveniente rispetto ai tanti smartphone di fascia premium da oltre 1.000 euro, rispetto ai quali non ha assolutamente timore reverenziale. In fin dei conti manca la certificazione IP, ma su tutti gli altri fronti siamo al cospetto di un signor top di gamma.

VOTO, PRO E CONTRO

VOTO FINALE: 8.5

Ricarica fulminea Ricarica fulminea Comparto foto di livello Comparto foto di livello Prestazioni da top Prestazioni da top Ottima dotazione hardware Ottima dotazione hardware Manca certificazione IP Manca certificazione IP Autofocus in video problematico Autofocus in video problematico

