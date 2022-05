Recensione Redmi Note 11 Pro Plus 5G: la ricarica non è un problema e altre sorprese

E Redmi Note 11 Pro Plus 5G si distingue: Xiaomi ha prestato particolare attenzione non solo ai dettagli - vedi il modulo fotografico posteriore, grande, sì, ma non invadente e di una certa personalità - ma anche alla scheda tecnica dello smartphone.

La fascia media, si diceva: sì, perché è qui che i vari brand si giocano la loro posizione sul mercato, ed è qui che la maggior parte dei consumatori si rivolge per trovare lo smartphone più adatto alle loro esigenze. Vuoi il design ormai uniformato a canoni estetici visti e rivisti (complice il “bisogno” di avere la parte frontale tutto schermo), vuoi le caratteristiche tecniche ormai indistinguibili tra i vari modelli, spesso le proposte si assomigliano tra loro, distinguendosi solo per piccoli dettagli.

Xiaomi è il terzo produttore di smartphone al mondo dietro solo a Samsung (prima) ed Apple (seconda). Detiene circa il 13% di quote di mercato, e questo è dovuto in larga parte al successo che la serie Redmi Note sta riscuotendo tra il pubblico, smartphone concreti che portano sulla fascia media soluzioni di tutto rispetto, come la ricarica a 120W di Redmi Note 11 Pro+ 5G . Ed è proprio di lui che vogliamo parlare in questa occasione, un dispositivo compatibile con le reti di nuova generazione e che per passare da 0 a 100% impiega appena 15 minuti.

SCHEDA TECNICA

PRIMO CONTATTO

Una volta aperta la confezione ci troviamo davanti a una certezza e a due "sorprese": la prima è... lo smartphone - su cui torniamo a brevissimo - le seconde sono la presenza di una custodia trasparente (minimal, ma sempre molto gradita) e del caricabatterie da 120W . Il trasformatore è enorme, inutile negarlo, oltre ad essere decisamente pesante. Ma questo è lo scotto necessario per potersi affidare ad un sistema di ricarica eccezionale. Mai avevo avuto l'opportunità di testare uno smartphone del genere, e il fatto che Redmi Note 11 Pro Plus 5G si carichi da 0 al 100% in appena 15 minuti fa vedere gli altri dispositivi disponibili in commercio sotto una luce diversa.

Il peso non è esagerato - 204g - ed è ben bilanciato, caratteristica che consente di impugnare lo smartphone senza troppi rischi che ci sfugga dalla mano mentre consultiamo una pagina web o scriviamo un messaggio. Attenzione però ai bordi piatti: il grip non è sempre dei migliori, meglio inserire lo smartphone subito nella custodia in dotazione per evitare imprevisti. Peccato, perché nascosto dietro alla cover - pur trasparente - perde qualcosa (discorso che ovviamente vale per tutti gli smartphone in commercio).

Torniamo a parlare dello smartphone: il modello in dotazione ha 8GB di RAM e 128GB di memoria interna , la colorazione è la Forest Green . Nulla da dire: questa tonalità mi piace, è discreta ma allo stesso tempo dà un tocco di personalità in più che - nella piattezza del mercato - non guasta affatto. E i giochi di luce cambiando angolazione sono davvero piacevoli.

E infine il retro della scocca, completamente piatto, interrotto solamente dal modulo fotografico posizionato in alto, a sinistra, dallo spessore di circa 1mm. É di forma rettangolare e, sebbene sia composto da un unico blocco, all'occhio appare separato in due parti: quella superiore (lucida) è occupata dal sensore principale da 108MP, quella inferiore di forma quadrata ospita due fotocamere - 8MP ultra grandangolare e 2MP macro - e il flash LED.

La scocca offre angoli smussati, l'effetto è da prodotto di fascia alta, complice anche un buon rapporto schermo-scocca reso possibile dalla discreta presenza del foro per la fotocamera anteriore e dai bordi decisamente sottili, incluso quello inferiore. Il lato sinistro è pulito, quello destro ospita il bilanciere del volume (forse lo avrei posizionato leggermente più in basso, ma tant'è) e, sotto, il tasto di accensione con sensore delle impronte integrato . A tal proposito, il suo funzionamento è buono: è reattivo, lo sblocco avviene al primo colpo. Sul bordo superiore troviamo il jack da 3,5mm , lo speaker (by JBL), il secondo microfono e il sensore IR. Nella parte inferiore ci sono il secondo speaker, il microfono "principale", la porta USB-C e lo slot per la doppia SIM (ibrido, nel senso che al posto della seconda SIM è possibile inserire una microSD per espandere la memoria interna).

DISPLAY

Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano Redmi Note 11 Pro Plus 5G va menzionato sicuramente il display, un ampio AMOLED da 6,67 pollici decisamente luminoso (1200nit come picco, niente male) e con risoluzione FHD+. La fascia media degli smartphone ci sta ormai abituando ad una maggiore qualità rispetto al passato, ma va detto che Xiaomi in questo dispositivo ha puntato ad offrire una soluzione di ottima qualità.

PRESTAZIONI

L’accoppiata Dimensity 920 - MIUI 12 (la versione installata è la 12.5.4 stabile) funziona, e funziona bene. Lo smartphone è reattivo, qualche impuntamento c’è, come detto, ma è sporadico. E quando si ha bisogno di un pizzico di potenza in più c’è l’estensione di memoria che permette di aumentare virtualmente la RAM prendendo in prestito 3GB dallo storage: da 8 si passa a 11GB, qualcosina in più si sente in termini di prestazioni ma non contateci comunque troppo: un conto è il virtuale, altra cosa è la RAM fisica.

E se pensate che Redmi Note 11 Pro Plus 5G scaldi, avete torto: la tecnologia LiquidCool 2.0 funziona egregiamente, mai ho sentito scaldarsi lo smartphone anche mettendolo sotto stress. Le temperature interne sono costantemente tenute sotto controllo, e questo è un bene sia per le prestazioni, sia per l’autonomia del dispositivo.

In generale lo smartphone si comporta bene, dal display luminoso che restituisce immagini dai colori fedeli alla realtà, ben leggibile anche all’aperto, sino al metodo di sblocco, che se non è fulmineo poco ci manca. Giusto lo scrolling a volte non sembra rispettare la frequenza di aggiornamento fissata a 120Hz, sono capitati casi in cui è servito un “adattamento” alla pagina caricata per poi far filare tutto liscio, così come una frequenza di aggiornamento di questo livello dovrebbe garantire.

Buono anche l'audio (by JBL): la riproduzione della musica e dei file multimediali è eccellente ed equilibrata, molto apprezzati i due speaker posizionati uno nella parte alta dello smartphone, l'altro in quella bassa. Durante le telefonate l'audio è leggermente sotto tono, specie in ascolto.