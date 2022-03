Un mese con Oppo Find X5 Pro: una bella prova di forza | Video

Di certo ci sono altrettante per non spendere tutti questi soldi per uno smartphone, soprattutto di questi tempi che anche i medio gamma - ben forniti - riescono ad arrivare dove era impossibile immaginare qualche anno fa. Ho voluto così iniziare questa recensione da dove avevo interrotto la mia anteprima a caldo, ovvero dal prezzo, elemento che spicca di certo a fronte di certi dettagli più ricercati che non tutti necessariamente vorrebbero.

Perché mai spendere 1.299 euro per uno smartphone? Me lo sono chiesto più volte osservando il Find X5 Pro che sto ormai utilizzando da circa un mese, e la risposta è la stessa che mi do ogni qualvolta arriva uno smartphone top di gamma: pochi compromessi e foto/video eccellenti. Non bastano ovviamente queste tre cose, un modello di questa fascia si sceglie per tanti altri motivi.

CERAMICA O VETRO?!

Oppo ha deciso di puntare su quest'ultimo materiale più pregiato e resistente per il Find X5 Pro, mentre il vetro opaco (smerigliato) è stato scelto per il fratello minore Find X5. Vantaggi e svantaggi si equivalgono a mio parere: da un lato la ceramica dà un tocco più premium , dall'altro pesa di più sulla bilancia e ha un costo certamente maggiore. Dopo aver visto entrambi preferirei quindi l'opzione ibrida di un "Pro" con back cover in vetro, più leggero nel peso (e nel costo?). Peccato non esista.

Il mondo degli smartphone di un certo livello ruota ormai intorno al vetro, materiale che ormai si ritrova in tutti gli anfratti e nelle finiture più disparate: liscio, satinato, trasparente. Il livello di protezione si è alzato tanto grazie alle soluzioni Corning e le cadute accidentali non si traducono necessariamente in un disastro (a volte), ed è in questo scenario che di tanto in tanto riappare la ceramica.

PRESTAZIONI

Forse scontato asserire che si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato, anche sotto il profilo delle performance pure grazie alla piattaforma hardware Snapdragon 8 Gen 1, i suoi 12GB di memoria RAM e i 256GB di storage UFS 3.1 che possono andare occasionalmente in prestito per raggiungere il valore record di 19GB di RAM (sette dei quali tramite la funzione espansione). Non so davvero a cosa potrebbero servire, magari lo scopriremo in un lontano futuro in cui esisteranno applicazioni o modalità tanto onerose. Oltretutto, aggiungo, nessun software verifica effettivamente questo quantitativo di RAM complessivo ed è difficile verificarne eventuali vantaggi.

A bada anche le temperature grazie ad una camera di vapore più ampia del 75% rispetto allo scorso anno (Find X3 Pro) e fogli di grafene 3D, tutte soluzioni che contengono eventuali "spiriti bollenti". Ho giocato ininterrottamente anche oltre mezz'ora e ho soltanto notato qualche grado in più del normale.

Ciò che conta è anche il modo in cui tutti questi ingredienti vengono mixati e messi insieme; Oppo ha migliorato quel che bastava la sua ColorOS 12 che sembra digerire bene il ricercato chip Qualcomm e tutto il resto dei componenti. Tutto gira egregiamente e non ho mai notato alcuna indecisione o sbavatura nella navigazione di tutti i giorni, anche se si spinge il pannello al massimo, ovvero in QHD+ a 120Hz.