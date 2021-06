Recensione Realme GT: Snapdragon 888 a 399 è un best buy?

Dopo averlo lanciato in Asia, Realme GT arriva ufficialmente in Italia. L'embargo è infatti scaduto e possiamo finalmente parlarvi di questo smartphone che incarna alla perfezione la filosofia del brand, riuscendo ad essere un prodotto in grado di lasciare un segno almeno online, tra il pubblico di appassionati di tecnologia. Ma questo Realme GT in offerta lancio durante il prime Day 2021, è davvero un best buy? Scopriamolo nella recensione completa.

HARDWARE

Difficile fare appunti a questo smartphone e anche coloro che cercano dimensioni non assurde, potranno guardare con interesse questo GT. Con un peso di 183 grammi e un display da 6.43 pollici, Realme GT non è certamente grande e pesante. Un prodotto costruito bene, con una scocca in vetro e metallo, un assemblaggio esente da imperfezioni e una colorazione che, nel nostro caso, ha dei gradevoli effetti cangianti tra il blu e il viola. Mosso dal processore Snapdragon 888, GT vanta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile ma supporta comunque 2 SIM nano SIM entrambe 5G. Lato connettività è presente il Jack Audio da 3.5mm e ovviamente ogni possibile connessione wireless dal Wi-Fi 6 passando per Bluetooth, NFC e GPS completo.

Uno smartphone dunque che non ha praticamente difetti leggendo la scheda tecnica e che trova anche tre ottiche posteriori con la principale da 64MP e una batteria da 4500mAh. Potremmo definirlo una sorta di Galaxy S21 per concezione generale anche se esteticamente non è certo un prodotto originale o con un design particolare. Solo la colorazione gialla del Realme GT cerca di farsi notare rispetto ad altri smartphone simili ma è un colore che non a tutti potrebbe piacere.

DISPLAY

Capire dove Realme abbia risparmiato per arrivare ad un prezzo lancio di 399€ non è certamente facile. Lo schermo è infatti una bella unità da 6.43 pollici con tecnologia Amoled e lettore di impronte sotto lo schermo che funziona sempre molto bene e che supporta anche il passaggio ad un secondo account rapido (basta registrare un dito diverso). Un display che non solo ha neri assoluti e colori brillanti, ma che è regolabile tramite le impostazioni e che, con la pellicola pre-applicata, ha anche una più che buona oleofobicità. Notevole, considerando il prezzo, anche la leggibilità in esterna sotto al sole: la mia prova in Sardegna con 30 gradi sotto al sole delle 13 non lascia particolari spazi a dubbi e riuscire a leggere bene contenuti online, menu e opzioni non è cosa da poco per un prodotto comunque "economico". Unica "critica" velata è che la luminosità automatica tende ad essere un pelo troppo bassa di notte in ambienti poco illuminati. Una taratura che personalmente alzo leggermente ma che potrebbe comunque incontrare i gusti e la leggibilità di altri.

Se non bastasse, parliamo anche di un pannello con refresh rate a 120Hz con tre impostazioni selezionabili: automatica, che regola in base al contenuto il refresh; Standard che blocca tutto a 60Hz e Alta che forza tutto al massimo, ovvero 120Hz. La differenza è più che notabile e tra normale e massimo refresh si ha un miglioramento significativo di qualunque applicazione, menu, animazione, scroll e utilizzo generale dello smartphone. Impossibile tornare indietro una volta provato anche perchè il sistema è veramente fluido, reattivo, scattante e veloce. La RAM è poi tanta anche nella versione base e questo rende Realme GT un prodotto ottimo anche per il multitasking.

UTILIZZO GENERALE APPROVATO

Avendo il prodotto da diversi giorni, ho potuto provare in maniera approfondita le qualità di questo smartphone nell'utilizzo quotidiano continuativo e, inoltre, ho utilizzato anche il nuovo orologio e le nuove cuffie Realme. Se per l'indossabile da polso non ho molto da dire e trovo che sia generalmente meno accattivante, usabile e completo rispetto ad altre soluzioni dal prezzo analogo, per le cuffie Realme Air Buds 2, sono rimasto davvero colpito positivamente.

Ma parliamo del GT: Realme ha una personalizzazione software davvero piacevole e che riprende quasi completamente la ColorOS di Oppo essendo figlio di questo brand. L'interfaccia è però maturata moltissimo nell'ultimo anno e non solo le impostazioni sono tante ma ben gestite, ma le personalizzazioni possibili sono veramente eccellenti. Non solo temi, ma anche colori, icone, sfondi molto gradevoli, modifica degli accenti, possibilità di cambiare layout alla home, cambiare dimensione delle icone, modificare l'azione di tutti gli swype a livello di interfaccia, utilizzare il doppio tocco per accensione, spegnimento, sollevare per riattivare e infine un AOD davvero completo e super personalizzabile anche con scritte a piacere.

Il tutto unito ad una reattività sempre eccellente, traduzioni che ormai sono quasi esenti da errori e una piacevolezza generale ottima. Non è comunque ancora perfetto, almeno nella versione che ho in prova e che ha un software che sicuramente potrà essere perfezionato visto che uscirà circa 10 giorni dopo il mio test in commercio (segnalo anche patch di marzo nel momento in cui scrivo questa recensione con la sicurezza che saranno aggiornate nelle prossime settimane dall'azienda). Ho trovato infatti qualche lieve imperfezione in alcune animazioni nella personalizzazione della Home, nella visualizzazione di Netflix che ha avuto qualche sporadico lag e in qualche altra occasione minore. Tutti esempi che comunque non rendono il telefono meno piacevole considerandolo nel suo insieme: prezzo/hardware/prestazioni/qualità.

AUDIO, RICEZIONE E BATTERIA

Menzione impostante per una parte che, considerando il prezzo aggressivo, potremmo pensare essere stata trascurata. Per prima cosa, visto che ci arrivano molte email con questa richiesta, Realme GT nella versione italiana NON registra le telefonate. L'opzione è stata infatti eliminata rispetto alla variante asiatica ed è un peccato (solo gli Asus lo permettono ad oggi in Italia con Android 11). Nonostante questo abbiamo il supporto completo per 2 SIM e una ricezione che non trova particolari compromessi: VolTE supportato, 4G+ presente (test con 3 e TIM), wi-fi stabile e molto veloce e bluetooth senza intoppi, sopratutto con le cuffie provate sempre di Realme che sfruttano l'app Realme Link per essere gestite (anche da altri smartphone).

Per quanto riguarda l'autonomia, Realme GT si è comportato sempre in modo prevedibile con una durata che mi ha permesso di arrivare senza problemi alle 23 di sera. Non apprezzo moltissimo l'interfaccia di gestione della informazioni sui consumi e preferisco una visualizzazione meno personalizzata ma è questione di gusti e forse, abitudine.

Buono anche l'audio in capsula che risulta essere buono come volume ma non particolarmente alto mentre il vivavoce è stereo e dunque ben udibile (anche se non è il migliore sentito). Gradevole la presenza del Jack Audio che, per quanto possa sembrare desueto ormai per molti, io continuo ad utilizzarlo con svariati tipi di cuffia di alta qualità che possiedo (non c'è un DAC particolare comunque presente sullo smartphone).

FOTOCAMERE

Se fino ad ora non ho parlato di particolari problemi, non lo farò neanche ora sebbene la parte dei selfie sia da rivedere abbastanza pesantemente. Prima però vorrei concentrarmi sulle ottiche posteriori che sono 3 con la principale da 64MP. Usando le impostazioni classiche, le foto che scatta Realme GT sono più che buone e a 12MP si hanno scatti assolutamente promossi di giorno e con una velocità di scatto eccellente. Se si attiva la AI è possibile ottenere dei miglioramenti software grazie al riconoscimento della scena con applicazione di alcuni filtri automatici per enfatizzare i colori o per effettuare sfuocature più marcate. Nonostante questi interventi non ho comunque notato foto completamente sbagliate a livello cromatico anche se, ovviamente, il "cielo è sempre più blu" e l'erba sempre molto verde. Bene anche la gestione dell'HDR automatico e degno di nota menzionare la possibilità di usare l'AI anche se utilizzate la fotocamere da 64MP a massima risoluzione, ovvero senza Pixel Binning che sfrutta invece l'interfaccia classica di scatto.

Anche la grandangolare fa bene il suo lavoro ma, rispetto ad altri top di gamma più costosi, si nota maggiore differenza cromatica tra le varie ottiche. Zoome 2X invece promosso mentre se ci si spinge oltre il rumore e la perdita di dettaglio sono presenti come normale che sia, soprattutto non in condizioni di luce perfette. La notte, a proposito di luce, la qualità è sufficiente con una modalità notte automatica che fa un buon lavoro nel complesso. Chiaramente parliamo di sensori minuscoli e di algoritmi software che cercano di mettere una pezza dove l'hardware non arriva. I miracoli ancora non si fanno e Realme sicuramente, dal canto suo, non ha il miglior algorimto per la gestione delle foto sul mercato. Insomma, non siamo davanti alla qualità di un Pixel ma comunque se la cava.

Capitolo invece non positivo per i selfie. In condizioni di forte luce, senza HDR automatico le foto sono al limite del passabile in quanto la scena viene totalmente bruciata. Se si attiva l'HDR automatico, lo scatto risulta completamente diverso rispetto all'anteprima della fotocamera e, per esempio, il cielo completamente bruciato, appare per magia. Peccato che intorno al soggetto si noti un alone particolarmente brutto: il sistema applica un filtro troppo aggressivo rendendo anche la foto HDR non buona e difficile da giudicare positivamente. Si spera che con futuri aggiornamenti questa "aggressività dell'algoritmo" possa essere rivista.

Chiudo con il capitolo video che ha alcune chicche come la doppia inquadratura o la super stabilizzazione. Se per il 4K a 60fps abbiamo una discreta stabilità dei contenuti, passando al 1080p a 60fps si ha in miglioramento significativo che può essere ancora più tangibile attivando un ulteriore stabilizzazione software che però fa scendere la qualità a 1080p a 30fps.

CONCLUSIONI

Realme GT è il classico smartphone che attira l'utenza stregata da una scheda tecnica super completa ad un prezzo molto aggressivo. Per 399€ però quello che si porta a casa non è soltanto un insieme di caratteristiche, ma anche uno smartphone piacevole da usare, con un ottimo display, una personalizzazione software sempre più ricca di funzionalità, ordinata, non caotica e molto veloce e personalizzabile in praticamente ogni aspetto. Realme GT è uno smartphone dunque difficile da non prendere in considerazione che ha pochi compromessi legati principalmente alla parte fotografica in alcune condizioni. Per il resto si ha un'esperienza che racchiude perfettamente l'essenza del brand e il posizionamento di mercato.

DISPLAY DISPLAY HARDWARE GENERALE HARDWARE GENERALE RAPPORTO QUALITA'/PREZZO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO SOFTWARE COMPLETO SOFTWARE COMPLETO SELFIE CAM SELFIE CAM VOLUME IN CHIAMATA NON MOLTO ALTO VOLUME IN CHIAMATA NON MOLTO ALTO NO RICARICA WIRELESS NO RICARICA WIRELESS

VOTO 8

VIDEO