Recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra: una garanzia

Approcciandomi alla recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra è ritornata in me quell'eccitazione tipica dei prodotti importanti perché, come sempre, il Note di Samsung è quello che tira un po' le fila dell'annata prendendo il meglio e scartando il peggio, uscendone nella maggior parte dei casi come il nuovo riferimento.

Il tutto è racchiuso in un prodotto dalle dimensioni più che generose , con un design elegante, moderno e lussuoso. Samsung ha lavorato per renderlo il dispositivo Android più avanzato e c'è quasi riuscita, al netto della solita discutibile scelta di penalizzare il mercato europeo con un processore inferiore a quello commercializzato in altre parti del mondo e di alcuni dettagli tecnici che, sulla carta, offrono il fianco a qualche perplessità.

INDICE

DESIGN LUSSUOSO

Distintivo il gruppo ottico posteriore rialzato di almeno 3 mm, enorme , vistoso ma ben rifinito e collocato in maniera armonica all'interno del contesto di design. Per esempio, rispetto al Galaxy S20 Ultra (qui la nostra recensione) , è tutta un'altra storia.

Sulla parte anteriore e su quella posteriore fa la sua comparsa il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass Victus , capace di resistere a cadute da 2 metri d'altezza ed almeno a 20 cadute da 1 metro, con una resistenza ai graffi doppia rispetto al predecessore Gorilla Glass 6. La finitura posteriore è satinata ed è davvero perfetta nel non trattenere le ditate: è disponibile nella colorazione Mystic Bronze (quella del nostro esemplare), Mystic Black e Mystic White (la versione 512GB acquistabile soltanto online sul sito Samsung) nonchè nelle tonalità Mystic Green e Mystic Grey (esclusive per Note 20).

E' cambiato il posizionamento del pennino, ora in basso ma sull'angolo sinistro anziché destro : potrebbe risultare più scomodo per i destrorsi, non per il sottoscritto che è mancino. Sulla destra il tasto di standby/assistente vocale ed il bilanciere del volume, lato sinistro pulito, in alto un microfono ed il cassettino per due nano SIM + microSD ( ibrido ), in basso lo speaker principale, un ulteriore microfono e la porta Type-C al centro.

Per me è stupendo; ovviamente non manca la resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP68 .

DISPLAY AMOLED VRR

Manca ancora, purtroppo, la possibilità di usare in abbinata l'impostazione a 120Hz con la risoluzione massima QHD+. Infatti mi sono trovato costretto a non poter sfruttare tutta la qualità dello schermo, pur di non rinunciare alla fluidità. Non è un problema enorme: altri smartphone lo permettono e penso che sarebbe giusto offrire all'utente la possibilità di scelta, con buona pace dei consumi.

Su Samsung Galaxy Note 20 Ultra debutta il primo display AMOLED VRR di Samsung acronimo che sta per " variable refresh rate ", con tecnologia LTPO . E' capace di passare dinamicamente dai 120Hz ai 10Hz (in base a ciò che l'utente sta visualizzando): è una nuova funzionalità, introdotta proprio con Note 20 Ultra, che risulta utile per risparmiare fino al 22% di energia rispetto ad un display fisso a 120Hz .

Un termine che in gergo significa estremizzata, portata a livelli massimi. Ed è proprio così: piacevole, appagante e soddisfacente. Ecco, mi sono trovato a guardare molti meno video sullo schermo 4K del PC "accontentandomi" dello smartphone tanto è convincente ciò che sa fare, addirittura migliore in alcuni contesti.

Oltre allo schermo superlativo, ci sono anche due speaker stereo (cassa inferiore + capsula superiore) potenti e corposi, una gestione Bluetooth perfetta e diverse opzioni software per regolare l'uscita audio sulla base delle proprie esigenze. Samsung racconta Note 20 Ultra come un dispositivo pensato per business e gaming ma la prima cosa che mi viene in mente dopo averlo usato per una decina di giorni è la sua multimedialità "maxata".

SCHEDA TECNICA

PRESTAZIONI ED AUTONOMIA

Segnalo anche un comportamento particolarmente convincente del comparto telefonico , grazie all' ottima ricezione del segnale ed all'audio sempre pulito e chiaro in chiamata; vivavoce potente e stereo, collegamento con Bluetooth istantaneo e suono limpido anche in ambienti rumorosi. Il tutto condito da valori SAR piuttosto contenuti: SAR testa: 0.338 W/Kg - SAR corpo: 1.470 W/Kg.

Anche per il processore discorso simile: Note 20 Ultra è veloce, reattivo ed a 120 Hz appare ancora più immediato nell'eseguire qualunque animazione ed input . I consumi non sono così eccessivi da pregiudicare la giornata piena di utilizzo e la qualità delle foto, la vedremo, è superlativa.

Entrambi gli aspetti non sono vitali nella valutazione globale, questo è bene chiarirlo. Non succede infatti nulla di grave a ricaricare lo smartphone a 25 Watt anziché 45 o via wireless a 15 Watt anziché 50 (come sul nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra ); semplicemente impiegherà qualche minuto in più e magari la batteria sarà messa meno sotto stress con benefici nel lungo periodo. Personalmente sono abituato a caricare lo smartphone di notte, per cui mi cambia poco; durante il giorno, se mi serve un piccolo boost di energia, probabilmente è perché mi trovo fuori casa ed andrò ad usare un power bank che di certo non potrà erogare quella corrente.

Abbiamo sollevato l'argomento quindi togliamoci il dente: l'autonomia di Note 20 è OK, non eccellente, non disastrosa. Più o meno mi sono ritrovato nelle performance di S20 Plus ma con un piccolo miglioramento quando si tiene l'AOD attivo (grazie allo schermo LTPO).

S-PEN MIGLIORATA

All'interno dell'app Samsung Note è possibile importare direttamente file PDF per modificarli oppure esportare ciò che si crea in formato docx, ppt o pdf ; le note poi possono essere sincronizzate automaticamente con Microsoft Outlook o OneNote (a partire da Novembre, dopo aggiornamento dedicato).

L'ergonomia del pennino è sempre la stessa: si ricarica all'interno dell'alloggiamento e può funzionare via Bluetooth come puntatore o shutter per scattare foto. A cambiare sono le funzioni e la latenza, passata da 42 ms ad appena 9 ms .

NOVITÀ SOFTWARE

Testando la funzionalità, tutto è filato liscio al primo colpo: c'è ancora spazio di miglioramento ma l'uso delle app su schermo via wireless è cosa più che gradita, fermo restando che rimane valida l'opzione Samsung Dex (già dallo scorso anno compatibile anche con il mondo PC) . A proposito di tale funzionalità, è una novità freschissima la possibilità di usare l'ambiente desktop completo anche via wireless , senza alcun tipo di accessorio aggiuntivo: è sufficiente un monitor o una smart tv compatibile con miracast ed il collegamento sarà velocissimo. A quel punto si potrà anche usare Note 20 Ultra come touchpad per muovere il cursore.

A partire da novembre, le note verranno sincronizzate con Outlook e OneNote . Fin da subito, invece, si può sfruttare il collegamento a Windows denominato "Il tuo telefono", utile per la condivisione dello schermo, lettura delle notifiche, messaggi, copia-incolla sincronizzato, chiamate dal pc, mirroring dello schermo con applicazioni avviabili in finestra, visualizzazione delle foto e video ecc.

Samsung ha lavorato insieme a Microsoft per rendere veramente Note 20 Ultra un "pocket PC" -così lo definiscono- ed i risultati sono davvero incoraggianti in ottica futura.

L'altra area in cui si concentrano le novità è quella del gaming grazie ad un accordo speciale con Microsoft per fornire ai possessori di Note 20 Ultra la possibilità di giocare con XCloud e la compatibilità con Game Pass Ultimate che, a partire dal 15 settembre, consentirà di giocare a oltre 100 titoli direttamente con il proprio smartphone. Per chi preordina il Note (fino al 20 agosto) è anche possibile ricevere 3 mesi di Game Pass Ultimate gratuito (anziché 14,99 Euro al mese) insieme al controller MOGA XP5-X e ad un caricabatterie wireless o scegliere di ricevere le nuovissime Samsung Galaxy Buds Live (Buds+ per chi preordina Note 20).

Per il resto rimane la solita completissima One U.I. qui in versione 2.5 basata su Android 10 con patch di agosto 2020. Samsung ha da poco dichiarato che fornirà aggiornamenti di sistema per almeno 3 anni : notizia molto importante in quanto il software non ha certamente un ruolo marginale nel valore complessivo del prodotto e su Note 20 Ultra può essere sfruttato completamente senza alcun rinuncia. Come sempre, penso che nel mondo Android sia un riferimento per cura, possibilità di personalizzazione e funzioni.

COMPARTO FOTO

Andando subito al sodo, la qualità c'è . Partendo da grandangolare e teleobiettivo, i difetti sono veramente pochissimi e sono per lo più "caratteristiche" scelte da Samsung : per esempio le foto grandangolari non hanno una grandissima definizione ma possono contare su un campo visivo decisamente ampio e su una gestione cromatica impeccabile ed uniformata agli altri due sensori. Altri brand prediligono risoluzioni maggiori limitando il FOV, sono scelte.

Per quanto riguarda i sensori si è tornati a due da 12MP per grandangolare e teleobiettivo , affiancati dal principale da 108MP con obiettivo wide ad apertura fissa F/1.8 e stabilizzazione ottica . Da segnalare che la grandangolare è senza AF (strano) mentre l'unica fotocamera frontale è dotata di PDAF su sensore da 10MP.

Promosso il teleobiettivo 5X: è quello che serve e personalmente lo trovo anche più utilizzabile di un 10X, soprattutto in mancanza di ulteriori fotocamere intermedie. Nessun problema con stabilizzazione, autofocus ed anche per questo i colori ed il dettaglio sono soddisfacenti.

Il sensore principale da 108MP è la vera novità del 2020 per Samsung e secondo me è riuscito benino anche se non è una soluzione capace di incidere in tutte le situazioni. Bisogna partire dal presupposto che i top di gamma Samsung si sono sempre piazzati tra i migliori smartphone in quanto a fotografie; l'azienda ha quindi cercato di dare quel qualcosa in più per portarsi al vertice e si è scontrata con la classica coperta troppo corta.

Note 20 Ultra infatti è capace di realizzare scatti impressionanti a 108MP in condizioni di ottima illuminazione ed altrettanto valide foto a 12MP con pixel binning. Va però in difficoltà nelle situazioni di luminosità intermedie -al chiuso o al tramonto- ed in questi frangenti l'alta risoluzione del sensore diventa controproducente e paradossalmente la qualità scende rispetto ad un "banale" 12MP di Galaxy S20.