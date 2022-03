iPhone SE 2022 256GB: dove trovarlo al miglior prezzo Amazon

Iniziano già le prime offerte per iPhone SE 2022 5G , la nuova versione dello smartphone economico di Apple , aggiornato con il processore A15 bionic . Protagonista della prima offerta è la versione più capiente da 256GB in colorazione nero mezzanotte , Amazon lo propone tra le offerte del giorno a 646 euro , con uno sconto sul listino di 53 euro.

Le novità non si fermano solo al processore, il nuovo modello implementa la connettività 5G e 1Gb di RAM in più, caratteristica che, unita alla perfetta ottimizzazione di Apple tra hardware e software, permetterà di gestire al meglio le app in background. Nuovi anche i vetri che proteggono il display e la back cover, adesso sono dei Ceramic Shield, più resistenti dei precedenti, gli stessi utilizzati con la recente gamma iPhone 13.

Il processore A15 Bionic, inoltre, permette di ottenere una autonomia superiore e una migliore gestione delle fotocamere, capaci di garantire scatti di qualità superiore rispetto a prima, nonostante siano i medesimi sensori d'immagine presenti nelle precedenti versioni SE.