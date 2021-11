Black Friday Amazon 2021: i migliori smartphone sotto i 200 euro in offerta

Se in questo Black Friday 2021 siete in cerca di uno Smartphone dal prezzo contenuto, di seguito trovate la nostra guida su i migliori smartphone sotto ai 200 euro.

Questa fascia di prezzo è sicuramente una delle più interessanti, quando siamo alla ricerca del rapporto qualità prezzo, qui troviamo tantissimi prodotti che riescono a darsi battaglia a colpi di features sempre più simili ai terminali di fascia superiore. Ovviamente quelli più vicini ai 200 euro in offerta sono quelli con caratteristiche più vicine ai fratelli superiori, ma non vi preoccupate, tutti questi Smartphone sono in grado di garantire la gestione di qualsiasi attività quotidiana in maniera totalmente soddisfacente.

Con queste offerte del Black Friday 2021 alcuni prodotti come il Motorola Moto G60s ed il Poco X3 Pro riescono ad entrare in questa selezione dei Migliori Smartphone sotto i 200 euro posizionandosi proprio al limite della categoria.

Tutti e 9 i cellulari proposti sono di marche famose ed affidabili, Nokia, Realme, Samsung, Motorola e Poco si contendono da anni lo scettro anche tra i dispositivi di questa fascia di prezzo, in molti casi quando il prezzo è simile le differenze stanno nei dettagli, ma soprattutto nell'estetica e nelle necessità personali.

Ricordiamo che in questo periodo sono attivi i Live Blog del Black Friday e i nostri canali Telegram nei quali potrete scovare tutti i cali di prezzo e promozioni in corso anche di altre tipologie di prodotti.

NOKIA 6310

Il Nokia 6310 è il meno Smartphone, se cosi vogliamo dire, tra quelli proposti, infatti rientra nella categoria dei Feature Phone, prodotto appena uscito sul mercato, è sicuramente interessante per quello che offre rispetto al prezzo che costa. Dual Sim, Radio FM, jack cuffie da 3,5mm e una lunga durata della batteria. Questo grazie al piccolo display da 2,8 pollici che consuma poco ma che inevitabilmente lo rende meno adatto alla fruizione di contenuti multimediali e alla navigazione internet, navigazione che risulta sicuramente meno appagante rispetto a gli altri modelli di questa lista.

NOKIA C20

Nokia C20 è lo Smartphone vero al prezzo più basso, ha delle caratteristiche comunque valide, parliamo di un dispositivo dual sim, con tutte le carte in regola per essere usato quotidianamente senza rinunce. Ha un grande display da 6,52 pollici con una definizione di 1600x720px e una fotocamera posteriore da 5Mpx che certo non fa miracoli ma che può essere utilizzata senza problemi per tutti i contenuti social. Ha un solo Giga di Ram e la memoria integrata è da 32Gb.

REALME C21Y

Questo Smartphone della Realme, il C21Y ha il display con le stesse caratteristiche del precedente, ma si differenzia dal Nokia per una fotocamera posteriore da 13Mpx e dalla possibilità di registrare video con risoluzione FullHD cioè 1920x1080px. A suo favore troviamo anche 4Gb di memoria Ram e 64 Gb di memoria interna.

SAMSUNG GALAXY A30S

In questa versione da 4Gb di Ram e 64 Gb di Rom il Samsung Galaxy A03s entra a pieno titolo in questa lista di terminali Smartphone sotto i 200 euro. Anche lui con un display da 6,5 pollici e una batteria da 5000mAh ha al suo arco ben 3 frecce, sono le tre fotocamere posteriori, la principale da 13Mpx, una 2Mpx per le macro e un'altra sempre da 2Mpx per la fotocamera di profondità. La fotocamera anteriore invece è da 5Mpx.

NOTA BENE: gli sconti segnalati possono finire e tornare in continuazione tra il 15 e il 30 novembre. Se il prezzo fosse diverso da quello minimo segnalato , la promozione è momentaneamente finita ma potrebbe tornare nelle ore/giorni successivi. Infine ricordiamo resi fino al 31 gennaio per cambiare eventuali regali non piaciuti.

SAMSUNG GALAXY M12 VERSIONE 4GB RAM e 64 MEMORIA INTERNA

Iniziamo a fare sul serio con il SAMSUNG Galaxy M12, Mantenendo come caratteristica comune ai precedenti un display da 6,5 pollici qui troviamo un processore Exynos 850 accompagnato da 4Gb di Ram, ben 4 fotocamere posteriori partendo dalla principale da ben 48Mpx più altre 3 rispettivamente da 5, 2 2 Mpx. Audio con tecnologia Dolby Atmos e una ricarica fino a 15W per la batteria anche qui da 5000mAh.

SAMSUNG GALAXY M12 VERSIONE 6GB RAM e 128 MEMORIA INTERNA

Stesse caratteristiche tecniche della versione 4-64 questo Samsung M12 in versione 6GB di Ram e 128Gb di memoria interna va valutato praticamente solo per questi due aumenti rispetto al prezzo di vendita di solo 20 euro in più. Sicuramente 2GB di Ram non sono mai una cosa spiacevole da avere per l'utilizzo di più applicazioni. Se siete persone che registrano tanti video e fanno tante foto, i 128GB di memoria interna potrebbero evitare di acquistare una memoria esterna.

REALME 8I

Con il Realme 8i aumentiamo anche se di poco la dimensione del display, siamo a 6,6 pollici, ma aumentiamo molto la risoluzione arrivando a 2412x1080px su un pannello Ips Lcd. Processore Helio G96 della Mediatek e GPU Mali-G57 MC2 si occupano della potenza di calcolo necessaria per gestire le quantità di informazioni maggiori per far rendere al meglio questo pannello. Per il resto siamo in linea con le caratteristiche del modello precedente, niente di meno se non per i 4Gb e 64GB di memoria interna che sono meno della versione da 6-64 del Samsung M12. Anche il reparto fotografico è simile, avendo una 50Mpx come fotocamera principale.

MOTOROLA MOTO G60s

Arriviamo al limite dei 200 euro iniziando dal Motorola Moto G60s, qui l'asticella si alza perchè parliamo di un dispositivo con un display da 6,8 pollici, risoluzione 2460x1080 sempre Ips Lcd ma con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz , processore Helio G95 e GPU in questo caso Mali-G76 MC4 che accompagnati a 6Gb di Ram e 128GB di memoria interna lo rendono tecnicamente il più performante visto in questa lista. Anche il reparto fotocamere non è da meno partendo da una fotocamera principale da ben 64Mpx che permette di registrare video fino a una risoluzione 4K cioè 3840x2160px. Per meno di 200 euro queste caratteristiche devono essere prese assolutamente in considerazione.

POCO X3 PRO

Con il Poco X3 Pro facciamo ancora un salto e passiamo a un dispositivo dotato di processore Snapdragon 860 della Qualcomm con una GPU Adreno 660, già questo a meno di 200 euro basterebbe. Display da 6,67 pollici protetto da un verto Gorilla Glass 6 e refresh rate anche qui fino a 120Hz. Le fotocamere posteriori sono ben 4 rispettivamente da 48, 8, 2 e 2Mpx che permettono anche a questo Poco X3 Pro di registrare video in 4K. Anche lui ha una memoria Ram da 6Gb e una memoria interna da 128Gb. Come il precedente si trova in questa lista solo grazie alle offerte di questo Black Friday 2021