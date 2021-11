Xiaomi anticipa il Black Friday: su Amazon serie M1 11 in offerta a prezzi top

Xiaomi anticipa il Black Friday 2021 e lo fa con diverse offerte che hanno come protagonista la gamma Mi 11. Gli sconti sono importanti e compresi tra i 50 e gli 80€ considerando i prezzi medi online e non i listini ufficiali. Dunque minimi storici per prodotti usciti da pochi mesi o addirittura, nel caso del Mi 11 5G NE, da poche settimane.

Tutti gli smartphone a seguire sono consigliabili e consigliati in quanto, nella loro fascia di prezzo, offrono un ottimo compromesso tra prestazioni, qualità, estetica e affidabilità. Ovviamente il Mi 11T è il migliore in quanto non solo offre ben 256GB di memoria interna, ma è anche quello con l'hardware complessivamente più spinto anche se molto simile al Mi 11i che, a sua volta, sotto i 400€ inizia ad entrare nell'insieme dei possibili best buy.