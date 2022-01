Galaxy Z Fold 3 vs Find N vs Magic V: confronto tra pieghevoli

PAROLA D'ORDINE: FOLDABLE

Se dovessimo descriverli all'uomo della strada che nulla sa di tecnologia e non segue l'evoluzione del mercato, potremmo dire che si tratta di smartphone che in comune hanno il fatto che si piegano. Nulla più, nulla meno. E sì, che sono dotati di un display esterno e di uno interno di grandi dimensioni cui si accede una volta aperto a libro il dispositivo. Specifichiamo "a libro", perché di foldable ce ne sono altri in commercio, che tuttavia si aprono come i vecchi telefonini a conchiglia - vedasi ad esempio razr 5G e Galaxy Z Flip 3. In comune hanno anche la funzionalità, ovvero quella di mettere a disposizione un display di grandi dimensioni in una scocca relativamente compatta. E l'unico modo il modo più in voga oggi è quello offerto dai foldable. Multitasking, navigazione, scrittura, lettura, gaming: chi più ne ha più ne metta, le tre soluzioni proposte da Samsung, Oppo e Honor (in rigoroso ordine di rilascio sul mercato) permettono di vivere un'esperienza appagante sotto diversi punti di vista. Non entreremo in questa sede nel merito dei pro e dei contro, per questo rimandiamo ai nostri approfondimenti dedicati: qui ci interessa scoprire quali sono i punti d'incontro tra i tre modelli e quali invece le differenze dal punto di vista tecnico.

SCHEDE TECNICHE A CONFRONTO

DISPLAY E FORM FACTOR

Samsung Galaxy Z Fold 3

Partiamo subito dall'elemento che più di tutti differenzia i tre smartphone pieghevoli: il form factor. Galaxy Z Fold 3 display esterno: 24,5:9 display interno: 22,5:18

Find N display esterno: 18:9 display interno: 9,64:9

Magic V display esterno: 21,3:9 display interno: 10,3:9



Dei tre, quello che più si avvicina all'esperienza d'uso degli smartphone "tradizionali" è Oppo Find N grazie al display esterno da 5,49 pollici con rapporto 18:9: una ratio che troviamo anche su altri dispositivi non pieghevoli, e che permette di utilizzare con maggior facilità lo schermo, specie per la digitazione. Sono invece di forma più allungata Z Fold 3 (24,5:9) e Magic V (21,3:9), con la soluzione proposta da Samsung che, dati alla mano, possiamo definire la più "estrema" con il display lungo e stretto. Anche in questo caso, tuttavia, la digitazione e la navigazione in generale sono tutt'altro che impossibili, anzi: alla fine è questione di gusti e di abitudine. Per contro, Find N è quello che ha le diagonali degli schermi più piccole: 5,49" fuori, 7,1" dentro, contro i 6,45"-7,9" di Honor e i 6,2"-7,6" di Samsung. Sono tutti pannelli OLED: Find N, però, ha un refresh rate che si ferma a 60Hz, mentre Z Fold 3 e Magic V si spingono fino a 120Hz.

CERNIERE

La cerniera waterdrop di Honor Magic V

Tre marche diverse hanno tre soluzioni differenti per la cerniera, che in tutti i casi pare però essere decisamente di ottima fattura (per Z Fold 3 abbiamo le prove). Lo smartphone Samsung adotta la Hideaway Hinge, soluzione che con la modalità Flex consente di tenerlo aperto a qualsiasi angolo di apertura tra 75 e 115 gradi. La tecnologia Sweeper protegge i meccanismi dalla polvere e vengono garantite fino a 200.000 chiusure. Oppo ha puntato molto sulla scomparsa della piega centrale, la cui visibilità è stata ridotta dell'80% rispetto alla concorrenza - qui l'esplicito riferimento va proprio a Z Fold 3. La cerniera si chiama Flexion Hinge ed è formata da 136 componenti. Il gap tra le due parti del display è stato eliminato, evitando così l'ingresso della polvere che, nel tempo, potrebbe andare a creare problemi all'apertura/chiusura dello smartphone. Anche in questo caso la cerniera permette di tenere aperto il dispositivo con angoli tra 50 e 120 gradi.

Magic V adotta una cerniera "a goccia d'acqua" - Waterdrop - che, a detta dell'azienda, fa sì che il display non presenti alcuna piega al centro. Il sistema adottato da Honor risulta piuttosto simile a quello di Oppo.

SOTTO LA SCOCCA

Se Z Fold 3 e Find N si affidano alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 888, Magic V è il primo pieghevole invece a basarsi sulla più recente Snapdragon 8 Gen 1. Vedremo come questa scelta andrà ad influire effettivamente nell'utilizzo quotidiano. Non ci sono sostanziali differenze invece per ciò che concerne la RAM, che in tutti e tre i casi arriva a 12GB (Find N ha anche la versione da 8GB), e la memoria interna, da 256 o 512GB sia su Z Fold 3, sia su Find N, sia su Magic V. Nessuno di questi ha lo slot per l'espansione di memoria, mentre è presente il doppio slot per le SIM.

FOTOCAMERE

In sintesi: Z Fold 3 esterna: 10MP interna: 4MP posteriori: 12+12+12MP

Find N esterna: 32MP interna: 32MP posteriori: 50+16+13MP

Magic V esterna: 42MP interna: 42MP posteriori. 50+50+50MP

Al di là dei megapixel, le differenze tra i tre smartphone risiedono nel posizionamento della fotocamera interna, che su Z Fold 3 è integrata sotto al display, mentre sugli altri due è ospitata in un foro: in alto a sinistra su Oppo, al centro del lato destro del display su Honor.

I tre produttori hanno optato per soluzioni simili per le fotocamere posteriori: il tele che troviamo su Z Fold 3 e Find N viene sostituito su Magic V dalla fotocamera Ultra Spectrum (o Spectra Enhanced Camera) da 50MP con lunghezza focale 20mm e apertura f/2,0. Sarà interessante vedere come si comporterà nell'interpretazione dei colori degli scatti.

PENNINO

Qui saremo brevi: il pennino è ancora esclusiva di Galaxy Z Fold 3: né Find N, né Magic V supportano il pennino. Inutile dire che questo rappresenti un elemento di differenziazione non indifferente, visto che la S Pen di Samsung permette di svolgere alcune attività in modo estremamente fluido e appagante. In questo campo il know-how acquisito dall'azienda coreana è decisamente superiore rispetto alla concorrenza. Vedremo con le prossime generazioni dei pieghevoli Oppo e Honor.

BATTERIA E DIMENSIONI

Le ultime note riguardano la batteria e le dimensioni dei tre dispositivi. Z Fold 3: 4.400mAh

Find N: 4.500mAh

Magic V: 4.750mAh A livello di amperaggio sono tutte molto simili tra loro, ma è ovvio che non è possibile fare un confronto oggettivo sull'autonomia basandosi solamente sulla scheda tecnica. Vedremo nell'uso quotidiano come si comporteranno le soluzioni Oppo e Honor. Su Magic V manca la ricarica wireless, tutte hanno invece il sistema di ricarica rapida (fino a 66W su Honor) e inversa (fino a 10W su Oppo). Terminiamo con le dimensioni e il peso: i più voluminosi risultano essere Galaxy Z Fold 3 e Magic V, il più compatto - grazie al form factor più "tradizionale" da chiuso, è Oppo Find N, che fa proprio di questa caratteristica uno dei suoi punti di forza (e di differenziazione). Più compatto, sì, ma non per questo più leggero: la palma di più leggero meno pesante va a Samsung (271g), mentre il più pesante è il Magic V di Honor che nelle versioni Space Silver e Black tocca i 293g. Una nota finale va alla resistenza: Samsung Galaxy Z Fold 3 è l'unico dei tre ad essere certificato IPX8. Anche in questo caso paga il fatto che il produttore coreano sia già alla terza generazione del suo pieghevole, e l'esperienza accumulata gli ha sicuramente consentito di raggiungere questo traguardo. Non scontato, tra l'altro.

PREZZI

Qui il confronto è più difficile, perché dei tre solo Galaxy Z Fold 3 è disponibile sul nostro mercato. Riportiamo i prezzi dei pieghevoli per il mercato cinese per avere una maggiore uniformità di valutazione, senza tuttavia fare commenti che rischierebbero altrimenti di essere fuorvianti. Z Fold 3 12/512GB: 14.999 yuan, circa 2.077 euro In Italia: 12/256GB: 1.849 euro (prezzo di listino) 12/512GB: 1.949 euro (prezzo di listino)

Find N 8/256GB: 7.699 yuan, circa 1.066 euro 12/512GB: 8.999 yuan, circa 1.246 euro

Magic V 12/256GB: 9.999 yuan, circa 1.384 euro 12/512GB: 10.999 yuan, circa 1.523 euro



VIDEO