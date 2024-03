Samsung, il Galaxy Z Fold "economico" potrebbe arrivare a inizio autunno

Continuano a insistere le indiscrezioni sull’arrivo di un terzo smartphone Samsung pieghevole: ormai già da tempo si vocifera che il colosso sudcoreano stia lavorando a un Galaxy Z Fold “economico” (per il segmento, se non altro), e nelle scorse ore il portale sudcoreano The Elec ha aggiunto nuovi dettagli - nello specifico, la finestra di lancio, che a quanto pare sarà intorno a settembre/ottobre 2024, un po’ in concomitanza con gli Apple iPhone e i Google Pixel di nuova generazione. Per riferimento, ricordiamo che Z Flip 6 e Z Fold 6 dovrebbero arrivare verso fine luglio.

Periodo piuttosto “affollato”, insomma, che probabilmente Samsung vede come un’opportunità per “convertire” qualche utente degli avversari. E, se il prezzo di 800 dollari che circola da qualche tempo si rivelerà corretto, potrebbe anche avere ragione: parliamo di una riduzione di oltre il 50% rispetto agli Z Fold degli ultimi anni, e non ci va certo una scienza per capire che un esborso di quella magnitudine faccia una significativa selezione tra i potenziali acquirenti.