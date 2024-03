Android 15 potrà rintracciare alcuni dispositivi Android anche da spenti

Come sappiamo Google sta lavorando da tempo alla realizzazione di una rete di dispositivi Android analoga a quella nota in Italia come Dov’è di Apple, che opera sostanzialmente tramite Bluetooth . I controller dei dispositivi inviano un breve segnale a intervalli regolari di tempo che viene ricevuto dagli altri dispositivi nelle vicinanze. Moltiplicato per i miliardi di dispositivi Android attivi in tutto il mondo si dovrebbe ottenere una griglia estremamente densa e precisa con la loro posizione geografica.

Ovviamente, il segnale trasmesso è studiato appositamente e ha determinate caratteristiche chiave - è univoco per ogni dispositivo ed è virtualmente impossibile da falsificare. La trasmissione del segnale è compito del controller, ma la sua generazione no; l’idea di Google è di far sì che il sistema “pre-registri” i segnali prima dello spegnimento e li immagazzini in una piccola area della memoria del controller, in modo tale che questo possa continuare a trasmettere informazioni corrette e attendibili in modo sicuro.

Come è facile immaginare, non è una funzionalità puramente software: serve anche un certo tipo di hardware compatibile. Secondo le indagini della fonte, gli unici dispositivi Google attualmente idonei sono il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro, mentre tutti gli altri, incluso il pieghevole, sono tagliati fuori. La teoria più plausibile è che il debutto avverrà con la Pixel 9 Series, prevista per questo autunno, e che con tempistiche variabili arriverà poi sui flagship dell’anno scorso.